Microsoft est en train de reprendre du poil de la bête et même de littéralement performer sur le PS Store, comme on peut l'apprendre de manière tout à fait officielle.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a souligné un phénomène intéressant lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre de l'entreprise : les jeux développés par Xbox figurent parmi les plus vendus sur le PS Store. Cette tendance est d'autant plus notable que Microsoft a récemment acquis Activision Blizzard, renforçant ainsi son catalogue de jeux, qui inclut désormais des titres populaires tels que Call of Duty.

De la Xbox sur le PS Store

Comme l'explique The Verge, durant cette période, malgré une augmentation générale des revenus de Xbox grâce à cette acquisition, les revenus provenant du matériel Xbox ont connu une baisse significative. Cette situation paradoxale s'explique en partie par un ralentissement de la croissance du Game Pass et une chute des ventes de consoles Xbox, ce qui a poussé l'entreprise à adopter une stratégie de lancements multiplateformes.

Dans ce contexte, Microsoft a décidé de rendre disponibles certains de ses jeux jusqu'alors exclusifs à la Xbox sur d'autres plateformes, notamment la Nintendo Switch et la PlayStation de Sony. Nadella a mentionné que, pour la première fois, quatre jeux très appréciés des fans ont été lancés sur ces consoles. Ce mouvement stratégique a porté ses fruits, puisque sept des jeux de Microsoft se sont classés parmi les 25 jeux les plus vendus sur le PlayStation Store au début du mois, un record pour l'éditeur. Et une bonne nouvelle pour lui.

Cette performance est particulièrement remarquable car elle inclut non seulement les blockbusters d'Activision Blizzard, mais aussi des jeux autrefois exclusifs à la Xbox comme Sea of Thieves et Grounded, qui ont également trouvé leur place dans les classements des meilleures ventes. Une information qui provient d'un rapport de TweakTown publié une semaine auparavant, qui a mis en lumière la présence dominante de Microsoft sur la plateforme concurrente.

Cette évolution marque un tournant pour Microsoft, qui semble désormais adopter une approche plus inclusive en termes de distribution de jeux, reflétant ainsi un changement significatif dans la stratégie de l'entreprise face à un marché du jeu vidéo en constante évolution.