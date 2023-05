Les nouvelles promos PlayStation Store sont arrivées et elles mettent à l’honneur les grands jeux PS5 et PS4 avec des réductions pouvant grimper jusqu'à -95%.

Nouvelle semaine, nouvelles promos sur le PlayStation Store. Alors qu’il reste quelques heures pour profiter des mega réductions de mai, la nouvelle vague de soldes est arrivée. Baptisée « Grands jeux, grandes réductions », elle propose plus de 1300 jeux PS5, PS4 et PSVR à prix cassé. Si son nom est éloquent, il y a malgré tout de jeux de tous les calibres allant de très grosses productions, aux plus modestes en passant par de l’indépendant. Il y en a encore une fois pour tous les goûts, du narratif, au FPS, du grand classique comme des jeux récents.

On retrouve notamment dans le lot Dead Space Remake ou encore The Callisto Protocol à leur tarif le plus bas sur le PlayStation Store, tandis que d’autres titres profitent de belles réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Ces nouvelles promos PS Store seront disponibles jusqu’au 25 mai 2023 à 2h59 du matin, heure française. Comme d’habitude, nous vous avons préparé une liste des meilleures offres classées par tranche de prix. On rappelle comme à chaque fois que certains titres sont directement intégrés au PS Plus Extra ou Premium. Pensez donc à vérifier avant d’acheter.

Les dernières promos PlayStation Store

A Plague Tale Requiem : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Call Of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call Of Duty: WWII — Digital Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call Of Duty:Advanced Warfare — Digital Pro Edition (Day Zero) : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

Deathloop Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Dragon Quest Builders 2 Édition Numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Fallout 76 The Pitt Deluxe Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Football Manager 2023 Console : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 52,49€ au lieu de 104,99€ (-50%)

Ghostwire Tokyo Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Guilty Gear -Strive- PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Hitman World Of Assassination : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Deluxe Edition PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Just Dance 2023 Deluxe Edition : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Kingdom Hearts All-In-One : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Like A Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Madden NFL 23 Édition All Madden PS5 & PS4 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Outriders: Worldslayer PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Pack Call Of Duty Ghosts Et Season Pass : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 26,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Sniper Elite 5 Deluxe Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Premium PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Star Ocean The Divine Force : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

The Callisto Protocol — Digital Deluxe Edition PS4 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Two Point Hospital And Two Point Campus Double Pack PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Valkyrie Elysium — Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Wild Hearts Édition Karakuri : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25 €

Aliens: Fireteam Elite — Into The Hive Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Crash Bandicoot 4 It's About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Destroy All Humans! 2 — Reprobed : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

EA Sports FIFA 23 Édition Standard PS4 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Immortals Fenyx Rising — Édition Gold PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Le Donjon De Naheulbeuk: L'Amulette Du Désordre — Chicken Edition : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Life Is Strange True Colors PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Lost Judgment Édition Deluxe Numérique PS4 & PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Mx Vs Atv Legends : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

My Hero One's Justice 2 Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Need For Speed Unbound : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

NHL 23 PS4 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe Numérique : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Team Sonic Racing & Super Monkey Ball: Banana Blitz HD : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V Skyrim VR : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Voice Of Cards: The Beasts Of Burden + DLC Set : 22,79€ au lieu de 37,99€ (-40%)

Voice Of Cards: The Forsaken Maiden + DLC Set : 22,19€ au lieu de 36,99€ (-40%)

Voice Of Cards: The Isle Dragon Roars + DLC Set : 22,79€ au lieu de 37,99€ (-40%)

Les promos PS Store à moins de 20€

Ace Combat 7: Skies Unknown — Top Gun: Maverick Ultimate Edition : 19,79€ au lieu de 109,99€ (-82%)

After The Fall — Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey — Gold Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Back 4 Blood: Édition Deluxe PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Bloodstained Ritual Of The Night : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Death Stranding Édition Numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Diablo Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Dissidia Final Fantasy NT Édition Numérique Premium : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Edge Of Eternity : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Far Cry 6 — Édition Standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Firewall Zero Hour Digital Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

For Honor Complete Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Gravity Rush 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Knack 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Pack Triplé Gagnant Resident Evil : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Pac-Man World Re-Pac : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pathfinder: Wrath Of The Righteous : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Predator Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Rage 2 Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Riders Republic PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Sherlock Holmes Chapter One : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Super Monkey Ball Banana Mania PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Tales Of Arise PS4 & PS5 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

The Chant : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Sinking City PS5 Deluxe Edition : 16,24€ au lieu de 64,99€ (-75%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

Assassin's Creed The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Batman Collection Arkham : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Devil May Cry HD Collection & 4Se Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Diablo II: Resurrected : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Far Cry 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Far Cry Primal — Apex Edition : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Final Fantasy IX Édition Numérique : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

Greedfall — Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Heavy Rain : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Injustice 2 — Legendary Edition : 11,54€ au lieu de 54,99€ (-79%)

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Lake PS4 & PS5 : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Lego DC Super-Vilains: Deluxe Edition : 12,74€ au lieu de 74,99€ (-83%)

Lego Harry Potter Collection : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Lego Marvel Collection : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Marvel Vs. Capcom: Infinite — Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Medievil : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Mortal Kombat 11 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

One Punch Man A Hero Nobody Knows : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Persona 5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Rogue Lords : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Rollerdrome : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sable : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Scarlet Nexus PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Soulcalibur Ⅵ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

South Park: L’Annale Du Destin : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Sword Art Online Alicization Lycoris : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

The Division 2 — Warlords Of New York Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

The Witcher 3 Wild Hunt : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Yakuza Remastered Collection : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Torment Tides Of Numenera : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Two Point Hospital Jumbo Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Undertale : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Warhammer Chaosbane Slayer Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Wasteland 2 Director's Cut : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Watch Dogs 2 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Watch Dogs Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Wipeout Omega Collection : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Wolfenstein Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

WRC 10 Fia World Rally Championship : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

Abzû : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Alba A Wildlife Adventure : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed Origins : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Assassin's Creed Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman: Arkham Knight — Édition Premium : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Battlefield 1 Révolution : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Battlefield 4 Premium Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bayonetta : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Before We Leave : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Catherine Full Body : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Celeste : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Children Of Morta : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Chorus : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Death's Door : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Deliver Us The Moon : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Deus Ex: Mankind Divided — Édition Numérique Deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Digimon Story Cyber Sleuth — Hacker's Memory : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Dmc Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Far Cry 3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Get Packed Fully Loaded : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

God Eater 2 Rage Burst : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

God Of War III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Gran Turismo Sport : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Just Cause 4 Reloaded : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Killzone Shadow Fall : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Grande Aventure Lego 2: Le Jeu Vidéo : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Lego Batman 3: Au-Delà De Gotham Édition Premium : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Lego Marvel's Avengers : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Lego Worlds : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Little Nightmares II PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Littlebigplanet 3 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lost In Random Sur PS4 Et PS5 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Metro Exodus Gold Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

My Time At Portia : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ni No Kuni Wrath Of The White Witch Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Onimusha Warlords : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Outward The Adventurer Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Portal Knights : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Prototype 2 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Resident Evil 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rise Of The Tomb Raider 20E Anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sherlock Holmes The Devil's Daughter : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Slay The Spire : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Sonic Mania : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

South Of The Circle : 7,79€ au lieu de 12,99€ (-40%)

Spiritfarer Édition Farewell : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Star Ocean First Departure R : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Sword Art Online Hollow Realization : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Tales Of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales Of Vesperia Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Tearaway Unfolded : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Escapists 2 — Game Of The Year Edition : 6,74€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands — Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vanquish : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Les jeux PS4 et PS5 à moins de 5€