Les promos s’enchaînent sur le PS Store. En plus des réductions sur les « jeux indispensables » de la PS5 et la PS4, Sony lance une nouvelle vague de réductions sur des grosses productions majoritairement signées Take Two, bien qu’un peu de Bethesda se soit invité aux festivités. Plus sélectives qu’à l’accoutumée, « Les offres du weekend » mettent à l’honneur un peu moins d’une vingtaine de jeux, leurs DLC, Season Pass et autres upgrade. Il faudra cependant faire vite si vous souhaitez acheter l’un des titres en question puisque ces promos PS Store prendront fin le 21 mars 2023 à 2h59, heure française.

Dans le lot, on retrouve encore et toujours Borderlands 3, GTA 5, The Elder Scrolls Skyrim ou même Tiny Tina's Wonderlands. Ces promos PS Store, pouvant grimper jusqu’à -75%, s’adresseront avant tout à celles et ceux qui ne sont pas abonnés au PS Plus Extra ou Premium car de nombreux jeux de cette offre éphémère sont disponibles dans le catalogue. Voici sans plus attendre la liste complète :

Les jeux PS5 et PS4 en promo

Anthologie Sid Meier’s Civilization VI : 26,24€ au lieu de 74,99€ (-65%)

Borderlands 3 : édition Ultimate PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Bundle Grand Theft Auto V : Édition Premium et paquet de dollars Megalodon Shark : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Call of Duty Modern Warfare II - Édition Coffre d'armes : 82,49€ au lieu de 109,99€ (-25%)

Fallout 76 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Grand Theft Auto Online (PlayStation 5) : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Mafia II Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mafia III Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

New Tales from the Borderlands Édition deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

OlliOlli World Rad Edition (PS4/PS5) : 29,24€ au lieu de 44,99€ (-35%)

PGA TOUR 2K23 Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Prey : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Red Dead Redemption 2 Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Sid Meier's Civilization VI Édition Platinum : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Upgrade : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Outer Worlds : Pack approuvé par le conseil : 39,99€ au lieu 49,99€ (-20%)

The Quarry - Édition Deluxe pour PS4 et PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level: 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Les Season Pass et DLC en promo sur le PS Store