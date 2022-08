Les grosses promos n’en finissent plus sur le PS Store. Sony vient de lancer une nouvelle série de réductions avec plus de 800 jeux à moins de 20 euros.

Les grosses promos d’été sont terminées. Comme d’habitude il n’aura fallu attendre que quelques heures avant qu’une nouvelle vague de réductions n’arrive sur le PS Store. Jusqu’au 1er septembre à 2h59, heure français, les joueurs peuvent mettre la main sur plus de 800 jeux PS5, PS4, PSVR et leurs DLC à prix cassés.

Le thème de ces nouvelles promos PS Store : que des jeux à moins de 20€. L’occasion de garnir son catalogue sans se ruiner. Une fois encore, il y a d’excellents jeux et des petites pépites à prix cassés dans le lot. Vous pouvez retrouver les meilleures réductions dans notre sélection bien garnie. On rappelle comme d’habitude que certains des jeux de la liste sont gratuits dans le cadre du PS Plus Premium / Extra. Pensez toujours à vérifier.

Les promos PS Store à moins de 20€

Alan Wake Remastered : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

: 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%) Assassin’s Creed The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

: 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%) Astérix & Obélix XXL : Romastered : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

: 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) Battlefield V Édition Définitive : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Call of Duty: Black Ops 4 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

: 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%) Call of Duty: Ghosts Gold Edition : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

: 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%) Call of Duty: Infinite Warfare : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

: 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%) Call of Duty: Modern Warfare Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Call of Duty: WWII - Gold Edition : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

: 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%) Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Catherine: Full Body : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Cooking Simulator : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

: 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%) Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Death's Gambit : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 12,99€ au lieu de 49,99€ (-74%)

: 12,99€ au lieu de 49,99€ (-74%) DORAEMON STORY OF SEASONS : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) DRAGON BALL FIGHTERZ - Ultimate Edition : 12,64€ au lieu de € (-89%)

: 12,64€ au lieu de € (-89%) DRAGON BALL Z: KAKAROT : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Édition de luxe de Dragon Age : Inquisition : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) FAR: Changing Tides PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Gravity Rush 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Gravity Rush Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) HITMAN 2 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Journey - Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

: 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%) Judgment : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Just Cause 4 - Édition Gold : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) LEGO DC Super-Vilains : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) LEGO Jurassic World : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) LEGO Les Indestructibles : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Little Nightmares II PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Lost in Random sur PS4 et PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Marvel’s Spider-Man : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Mass Effect : Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) MediEvil : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Metro Exodus : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Nobody Saves the World : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

: 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%) Pack Triplé gagnant DEAD RISING : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Pillars of Eternity: Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

: 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) P umpkin Jack : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Ruined King: A League of Legends Story : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Secret Neighbor : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) SEGA Mega Drive Classics : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Shadow of the Colossus : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) South Park : L’annale du destin : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

: 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) STAR WARS Jedi: Fallen Order Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

: 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Super Monkey Ball Banana Mania PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Tennis World Tour 2 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) The Crew 2 Édition Gold : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

: 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%) The Last Guardian : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

: 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%) The Sinking City PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Warhammer: Chaosbane : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Watch Dogs 2 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

: 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) WRC 10 FIA World Rally Championship : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) WWE 2K Battlegrounds : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Absolver: Downfall : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

: 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) Alien: Isolation : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

: 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%) Assassin's Creed Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) Batman: Arkham VR : 5,99€ au lieu de 19,9€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,9€ (-70%) Battlefield 4 Premium Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Bayonetta : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Blizzard Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Burnout Paradise Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) CarX Drift Racing Online : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

: 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%) Children of Morta : 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%)

: 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%) Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Dead Nation : Apocalypse Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%) Descenders : 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%)

: 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%) Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

: 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%) Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

: 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%) DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

: 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%) Dying Light: The Following - Enhanced Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Édition Standard Battlefield™ Hardline : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Empire of Sin : 9,99€ au lieu de39,99 € (-75%)

: 9,99€ au lieu de39,99 € (-75%) Enter the Gungeon : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Far Cry 4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Fort Boyard : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Frostpunk: Console Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Gran Turismo Sport : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Hidden Agenda : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Jak 3 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Jak and Daxter: The Precursor Legacy : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Jak II: Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) JakX: Combat Racing : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) John Wick Hex : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

: 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%) JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

: 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Kill It With Fire : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

: 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) Knowledge is Power : Generation s : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

s : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) La Grande Aventure LEGO - Le Jeu Vidéo : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) LEGO Le Hobbit : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Mafia II: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Mafia III: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) My Friend Pedro : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Need for Speed Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Need for Speed Payback : 8,09€ au lieu de 29,99€ (-73%)

8,09€ au lieu de 29,99€ (-73%) Need for Speed Rivals: Complete Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Persona 5: Dancing in Starlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

: 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) Shenmue III : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Sherlock Holmes: The Devil's Daughter : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Sniper Ghost Warrior Contracts : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) SOULCALIBUR 6 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

: 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) South Park : Le Bâton de la Vérité : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Spelunky 2 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

: 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%) Spiritfarer: édition Farewell : 8,24€ au lieu de 24,99€ (-67%)

: 8,24€ au lieu de 24,99€ (-67%) STEEP : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Stranded Deep : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

: 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%) Surviving Mars - Digital Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) The Bard's Tale IV: Director's Cut : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

: 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%) The Dark Pictures Anthology: Little Hope : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) The Division 2 - Édition Standard : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) The Messenger : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Titanfall 2 : Édition Ultime : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Twin Mirror : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Until Dawn : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Wasteland 3 : 9,99€ au lieu de 39,9€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,9€ (-75%) Where the Water Tastes Like Wine : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

: 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%) XCOM 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

: 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%) Yakuza 3 Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Yakuza 4 Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Yakuza 5 Remastered : 7,99€ au lieu de € 19,99 (-60%)

: 7,99€ au lieu de € 19,99 (-60%) Yakuza 6: The Song of Life : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Yakuza Kiwami 2 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

: 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%) Yakuza Kiwami : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

: 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%) Yakuza Zero : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner – MARS : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 5€