Les bons plans ne manquent pas pour les joueurs PS5, PS4 et PSVR. Envie de faire le plein de jeux sans vous ruiner ? Voici les promos PS Store de novembre.

Vous connaissez le topo. Chaque mercredi, Sony lance une nouvelle vague de promos sur le PS Store. Alors que celles d’Halloween continuent de battre leur plein, l’éditeur japonais lance une nouvelle opération commerciale pour que les joueurs puissent remplir leur bibliothèque à moindre coût. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Jeux indé acclamés par la critique, AAA bien généreux, réalité virtuelle, tout le monde y trouvera son compte avec des réductions qui peuvent grimper jusqu’à -90%.

Les promos PS Store de novembre seront disponibles jusqu’au 19 novembre à 2h59 du matin, heure française. Comme d’habitude, on vous a listé les meilleures offres parmi les quelques 900 jeux PS5, PS4 VR à prix cassés. On rappelle une nouvelle fois que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium.

Les meilleures promos PS Store

13 Sentinels: Aegis Rim PS4 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

After The Fall — Launch Edition PS4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Aliens: Fireteam Elite — Into The Hive Edition PS5, PS4 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Aragami 2 PS5, PS4 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Assassin's Creed Odyssey — Ultimate Edition PS4 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Back 4 Blood: Ultimate Edition PS4 & PS5 : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Battlefield 2042 Ultimate Edition PS4 & PS5 : 83,99€ au lieu de 119,99€ (-30%)

Borderlands 2 VR PS4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Borderlands 3: Ultimate Edition PS4 & PS5 : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

Bundle Assassin’s Cred Valhalla + Watch Dogs Legion : 42,89€ au lieu de 129,99€ (-67%)

Bundle Rockstar Games Classliques PS2 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Bus Simulator 21 PS4 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Car Mechanic Simulator 2021 PS5, PS4 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Crusader Kings III PS5 : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Curse Of The Dead Gods PS4 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Dirt 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition PS4 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS4& PS5 : 60,29€ au lieu de 89,99€ (-33%)

EA Sports FIFA 23 Ultimate Edition PS4 & PS5 : 74,99€ au lieu de 99,99€ (-25%)

Elex II PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Evil Genius 2: World Domination Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Far Cry 5: Gold Edition PS4 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Fate/Extella Link PS4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

For Honor Complete Edition PS4 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Grid Legends PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Immortals Fenyx Rising — Gold Edition PS4 & : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Jurassic World Evolution 2: Deluxe Edition PS5, PS4 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete PS5 : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Let's Sing 2022 Platinum Edition PS5, PS4 : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Life Is Strange Remastered Collection PS4 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Life Is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Madden NFL 23 All Madden Edition PS5 & PS4 : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Martha Is Dead Digital Deluxe PS4 & PS5 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Medium Deluxe Edition PS5 : 30,79€ au lieu de 54,99€ (-44%)

MotoGP 22 PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

NBA 2K23 Digital Deluxe Edition PS5, PS4 : 55,24€ au lieu de 84,99€ (-35%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition PS5, PS4 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Pac-Man World Re-Pac PS5, PS4 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Persona Dancing: Endless Night Collection PS4 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition PS4 : 34,99€ au lieu de 9,99€ (-65%)

Riders Republic PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Rugby 22 PS5 : 22,49€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ruined King: A League Of Legends Story — Deluxe Edition PS4 : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition PS5, PS4 : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle PS5, PS4 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Solar Ash PS5, PS4 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

South Park: The Fractured But Whole — Gold Edition PS4 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Spellforce III Reforced: Complete Edition PS5 : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Super Monkey Ball Banana Mania Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sword Art Online Alicization Lycoris Deluxe Edition PS4 : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Tales Of Arise PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

The Division 2 — Warlords Of New York Ultimate Edition PS4 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

The Great Ace Attorney Chronicles PS4 : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel IV PS4 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Outer Worlds: Board-Approved Bundle PS4 : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

Tiny Tina's Wonderlands For PS4 PS4 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition PS5, PS4 : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Tour De France 2022 PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade — Swansong Primogen Edition PS5, PS4 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Watch Dogs 2 — Gold Edition PS4 : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

Yakuza: Like A Dragon PS4 & PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 20€

Ace Combat 7: Skies Unknown — Top Gun: Maverick Edition PS4 : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Adventure Time: Les Pirates de la Terre de Ooo PS4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Age Of Wonders: Planetfall Premium Edition PS4 : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Ancestors: The Humankind Odyssey PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Anno: Mutationem PS4 & PS5 : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Anthem PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Ashen PS4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin's Creed Origins — Gold Edition PS4 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition PS4 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Asterix & Obelix Baffez-Les Tous PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Away: The Survival Series PS5, PS4 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Baldur's Gate And Baldur's Gate II: Enhanced Editions PS4 : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Below PS4 : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Ben 10 PS4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Blair Witch VR Deluxe Edition PS4 : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Blazblue Centralfiction PS4 : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Bloodstained: Ritual Of The Night PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Borderlands 3 Next Level Bundle PS4 & PS5 : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

Bravo Team PS4 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions – Deluxe Edition PS4 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Castlevania Advance Collection PS4 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition PS4 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Children Of Morta: Complete Edition PS4 : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

Cities: Skylines — Mayor's Edition PS4 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Concrete Genie PS4 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Crysis 2 Remastered PS4 : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Crysis 3 Remastered PS4 : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Destroy All Humans! PS4 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Devil May Cry HD Collection & 4Se Bundle PS4 : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Dirt Rally 2.0 — Game Of The Year Edition PS4 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Disgaea 1 Complete PS4 : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Disgaea 5: Alliance Of Vengeance PS4 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Doctor Who: The Edge Of Reality PS4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Dragon Ball Fighterz — Fighterz Edition PS4 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Draugen PS4 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Dreams PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Elex PS4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Everybody's Golf PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Everybody's Golf VR PS4 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Far Cry New Dawn PS4 : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Far Cry Primal — Apex Edition PS4 : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Far: Changing Tides PS4 & PS5 : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Firewall Zero Hour PS4 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Frostpunk: Complete Collection PS4 : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Grand Theft Auto V ( PS4 & PS5 ) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Hades PS5, PS4 : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Injustice 2 — Legendary Edition PS4 : 14,84€ au lieu de 54,99€ (-73%)

Just Cause 4 — Complete Edition PS4 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Kentucky Route Zero: TV Edition PS4 : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning PS4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

L.A. Noire: The VR Case Files PS4 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Last Stop PS5, PS4 : €14,99 au lieu de 24,99€ (-40%)

Lego City Undercover PS4 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Lego DC Super-Villains Deluxe Edition PS4 : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Lego Marvel Super Heroes 2 PS4 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Life Is Strange 2 Complete Season PS4 : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Marvel's Avengers PS5, PS4 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Mortal Shell: Enhanced Edition PS5, PS4 : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Mxgp 2021 — The Official Motocross Videogame PS5, PS4 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

New Super Lucky's Tale PS4 : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

No Straight Roads PS4 : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition PS5 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Olliolli World ( PS4/ PS5) : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

One Piece: Pirate Warriors 4 PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Orcs Must Die! 3 PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Outer Wilds PS5, PS4 : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Overcooked! All You Can Eat PS5, PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Persona 4 Arena Ultimax PS4 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Pillars Of Eternity II: Deadfire — Ultimate Edition PS4 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Planet Coaster: Console Edition PS5, PS4 : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

PlayStation VR Worlds PS4 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Prison Architect — Total Lockdown Edition PS4 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Remnant: From The Ashes PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Salt And Sacrifice PS5, PS4 : 10,39€ au lieu de 15,99€ (-35%)

Samurai Shodown PS4 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Scarlet Nexus PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Serious Sam 4 PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-%)

Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition PS4 : 14,99€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Stellaris: Console Edition — Standard Edition PS4 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Superliminal PS4 : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

Tennis World Tour 2 — Complete Edition PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Terminator: Resistance PS4 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

The Artful Escape PS5, PS4 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

The Sinking City PS5 Deluxe Edition PS5 : 19,49€ au lieu de 64,99€ (-70%)

The Surge 1 & 2 — Dual Pack PS4 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Yakuza Remastered Collection PS4 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

This War Of Mine: Final Cut PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Trek To Yomi PS5, PS4 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (30-%)

Twelve Minutes PS5, PS4 : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

UFC 4 Deluxe Edition PS4 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition PS4 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Warhammer: Chaosbane — Magnus Edition PS4 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Champion Of Gaia PS4 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Wipeout Omega Collection PS4 : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

XIII PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Ys VIII: Lacrimosa Of Dana PS4 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Memoir Blue PS5, PS4 5,99€ au lieu de 7,99€ (-25%)

A Way Out PS4 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Aery — Dreamscape PS4 : 5,99€ au lieu de 11,99€ (-50%)

Alex Kidd In Miracle World DX PS5, PS4 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Angry Birds VR: Isle Of Pigs PS4 : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

Arizona Sunshine — Deluxe Edition PS4 : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Ark: Survival Evolved PS4 : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Assassin's Creed Chronicles – Trilogy PS4 :7,49 € au lieu de € (-%)

Assassin's Creed Rogue Remastered PS4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Assetto Corsa Ultimate Edition PS4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Battlefield 1 PS4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Battlefield 4 PS4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Battlefield Hardline Deluxe Edition PS4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Battlefield V PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Before We Leave PS5, PS4 : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Blacksad: Under The Skin : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Blair Witch Deluxe Edition PS4 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Borderlands: The Handsome Collection PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Brawlout Deluxe Edition PS4 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Bugsnax PS5, PS4 : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Call Of Cthulhu PS4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Capcom Arcade Stadium Pack 3: Arcade Evolution ('92 – '01) PS4 : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

Celeste PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cloudpunk PS5, PS4 : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Cook, Serve, Delicious! 2/3 Bundle!! PS4 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Darksiders: Fury's Collection — War And Death PS4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Disjunction PS4 : 5,43€ au lieu de 15,99€ (-66%)

Dragon Ball Xenoverse 1 And 2 Bundle PS4 : 9,89€ au lieu de 89,99€ (-89%)

Eldest Souls PS5, PS4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Elite Dangerous PS4 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Enter The Gungeon PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Everybody's Gone To The Rapture PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Farpoint PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

First Class Trouble PS5, PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Furi PS5, PS4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Going Under PS4 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Gris PS4 : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

Human: Fall Flat PS5, PS4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

I Am Dead PS5, PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Jak 3 PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak And Daxter: The Precursor Legacy PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak II: Renegade PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak X: Combat Racing PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition PS4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Lego Marvel Super Heroes PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lego Marvel's Avengers PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lego The Incredibles PS4 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Manifold Garden PS5, PS4 : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Maquette PS5, PS4 : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Metro Exodus: Gold Edition PS5, PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Mortal Kombat X PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mutazione PS4 : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Mx Vs Atv Legends PS5, PS4 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

My Hero One's Justice PS4 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition PS4 : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom PS4 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Nickelodeon All-Star Brawl PS5, PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

One Hand Clapping PS4 & PS5 : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

One Piece Burning Blood PS4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Owlboy PS4 : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Patapon 2 Remastered PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Puyo Puyo Tetris PS4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Raji: An Ancient Epic PS4 : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Road 96 PS5, PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Sam & Max: This Time It's Virtual! : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Sayonara Wild Hearts PS4 : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

Sonic Mania PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Space Hulk Bundle PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Star Wars Jedi: Fallen Order PS5, PS4 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Star Wars: Squadrons PS4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Superhot VR PS4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Superhot: Mind Control Delete PS4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition PS4 : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-97%)

Telling Lies PS4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game Of The Year Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt PS4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tohu PS4 : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles Remastered PS4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

What Remains Of Edith Finch PS5, PS4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Wolfenstein: Youngblood PS4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les jeux prmos PS Store à moins de 5€