Comme chaque mois, Sony brade des jeux par centaines sur le PS Store. Et mai risque de rimer avec « acheter des DLC ». La marque japonaise vient en effet de lancer ce 11 mai les offres « Prolongez l’Expérience » avec des promos pouvant grimper jusqu'à moins 90 % sur les éditions Deluxe et Ultimate, les Season Pass et les extensions.