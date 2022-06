En cette période de Summer Game Fest, Sony n'oublie pas ses bonnes vieilles habitudes. Le PS Store fait le plein de promos folles avec le retour des Doubles Réductions pour les abonnés PS Plus.

La saison des Days of Play annuelle est terminée. Retour à la normale pour Sony qui vient de mettre à jour son PS Store avec deux nouvelles séries de promotions. Et comme pour célébrer l’arrivée prochaine des nouvelles formules PS Plus chez nous, l’éditeur a acté le grand retour des Doubles Réductions. Leur nom est assez équivoque, les abonnés au PS+ vont pouvoir profiter d’une sélection de promos doublées (60% au lieu de 30 % par exemple).

Cerise sur le gâteau, une flopée de jeux indépendants sont également en promo. Rendez-vous jusqu'au 23 juin à 2h56, heure française sur le PS Store pour en profiter.

Le retour des Doubles Reductions pour les abonnés PS Plus

Assassin's Creed Origins - GOLD EDITION : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

: 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) BEYOND: Two Souls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Biomutant : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Bloodborne : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Borderlands 2 VR : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Borderlands 3 : édition Ultimate PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) CODE VEIN : 16,79€ au lieu de 69,99€ (-76%)

: 16,79€ au lieu de 69,99€ (-76%) Control Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Crash Team Racing Nitro-Fueled : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Devil May Cry 5 + Vergil : 9,59€ au lieu de 29,99€ (-68%)

: 9,59€ au lieu de 29,99€ (-68%) DRAGON BALL FIGHTERZ : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

: 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) Dying Light Definitive Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) GRIS : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

: 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%) MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

: 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%) Need for Speed Heat Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

: 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%) Nioh 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) One Piece Burning Blood : 6,39€ au lieu de 39,99€ (-84%)

: 6,39€ au lieu de 39,99€ (-84%) Pack Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Pack Triplé gagnant Resident Evil : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Persona 5 Royal Deluxe Edition : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

: 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) Persona 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Red Dead Redemption 2 Edition Ultime : 33,99€ au lieu de 99,99€ (-66%)

: 33,99€ au lieu de 99,99€ (-66%) Resident Evil Village Édition Deluxe PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

: 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 35,59€ au lieu de 79,99€ (-58%)

: 35,59€ au lieu de 79,99€ (-58%) Sid Meier's Civilization VI Édition Platinum : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Sniper Elite 4 : 18,19€ au lieu de 69,99€ (-74%)

: 18,19€ au lieu de 69,99€ (-74%) STAR WARS Jedi: Fallen Order : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) TEKKEN 7 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

: 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) The Outer Worlds : Pack approuvé par le conseil : 35,19€ au lieu de 79,99€ (-56%)

: 35,19€ au lieu de 79,99€ (-56%) Tropico 6 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Les meilleures promos PS Store sur les jeux indé