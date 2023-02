Plus que quelques heures pour profiter des dernières promos promos PlayStation Store. Au programme jusqu’à -90% sur plus de 1000 jeux PS5 et PlayStation 4.

Les promos s’enchaînent sur le PS Store. Alors que l’avantage est aux abonnés PS Plus qui profitent de Doubles Réductions bien alléchantes, il reste encore quelques jours pour faire le plein de jeux indépendants à petit prix. Ce sont au total plus de 1300 titres et leurs extensions qui bénéficient de jolies promos sur le PlayStation Store avec à la clé des remises pouvant grimper jusqu’à -90%.

Cette salve de promos PS Store est disponible jusqu’au 23 février 2023, toujours à 2h59 du matin. On retrouve dans le lot d’excellents jeux dont Sifu, Chivalry 2, The Medium ou encore Sayonara Wild Hearts pour ne citer qu’eux. Comme d’habitude, nous vous fournissons une liste non exhaustive des meilleures réductions. On rappelle cependant que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium.

Les meilleures promos PS Store

Baldur's Gate Dark Alliance II : 28,79€ au lieu de 35,99€ (-20%)

Chivalry 2 Special Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DayZ : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Hunt: Showdown - Platinum Edition : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Lemon Cake : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Lot Déduction absolue : 41,99€ au lieu de 119,99€ (-65%)

Mount & Blade II: Bannerlord : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Sifu : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Skater XL : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

THE KING OF FIGHTERS XV Edition Deluxe PS4 & PS5 : 38,24€ au lieu de 84,99€ (-55%)

The Medium : 27,99€ au lieu de 49,99€ (-44%)

Thymesia : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Train Sim World 3 Standard Edition PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Airborne Kingdom : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Aragami 2 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

art of rally : 12,59€ au lieu de 20,99€ (-40%)

As Far As The Eye : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Asterix & Obelix XXL: Romastered : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Beyond a Steel Sky : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Beyond Blue : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Black Book : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Bloodstained: Ritual of the Night : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

BPM: Bullets Per Minute : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Cozy Grove + New Neighbears Bundle : 11,39€ au lieu de 18,99€ (-40%)

Empire of Sin - Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Evil Genius 2: World Domination PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Grow: Song of the Evertree : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Hokko Life : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Instant Sports Winter Games : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Knights and Bikes : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

Last Stop : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Le bundle Orcs Must Die! 3 : 12,59€ au lieu de 35,99€ (-65%)

LEGO Brawls : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Lost Ember : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Maneater PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Martha Is Dead PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Moonscars : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Nobody Saves the World : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Pathfinder Wrath of the Righteous : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Phoenix Point : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Planet Coaster Premium Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Ruined King: A League of Legends Story Edition Deluxe : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shantae and the Seven Sirens PS4 and PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Supraland : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

The Artful Escape : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

The Outbound Ghost : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

The Pathless PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

The Sinking City PS5 Deluxe Edition : 16,24€ au lieu de 64,99€ (-75%)

Tribes of Midgard Digital Deluxe PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Twelve Minutes : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

We Are OFK : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Weedcraft Inc : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Champion of Gaia : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Juggler's Tale : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

A Memoir Blue : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-25%)

A Musical Story : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Alba: A Wildlife Adventure : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ashen : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Deliver Us The Moon : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Eldest Souls : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Furi - Édition Modore : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Ghost of a Tale : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Hello Neighbor Hide and Seek : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

I Am Dead : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Maquette : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Minute Of Islands : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Mundaun : 9,59€ au lieu de 15,99€ (-40%)

My Time at Portia : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Paradise Killer : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Raji An Ancient Epic : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Röki : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Sayonara Wild Hearts : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

Surviving Mars : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tails of Iron : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Tandem: A Tale of Shadows : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

The Falconeer: Warrior Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Sojourn : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

The Walking Dead Onslaught: Digital Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TOEM : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Trine 3: The Artifacts of Power : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

Trine 4: The Nightmare Prince : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Trine Trilogy : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Unbound Worlds Apart : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Warhammer Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wattam : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€