Pendant que les grosses réductions continuent sur plus de 600 jeux, Sony remplace ses « offres du weekend » à durée limitée par une nouvelle salve de promos sur le PS Store. A l’honneur cette fois les jeux PS4 & PS5 axés autour de la science-fiction. Un terme large, qui englobe aussi bien les titres de SF purs et durs que ceux avec des pouvoirs ou liés aux technologies.

Ces nouvelles promos du PS Store sont disponibles dès maintenant et jusqu’au 17 juillet 2022 à 2h59, heure française. Rappelons que certains jeux à prix cassé de cette sélection sont offerts gratuitement dans le cadre du PS Plus Extra et Premium. On ne le dira jamais assez, pensez à vérifier avant d’acheter.

Les promos PS Store science-fiction

Age of Wonders Planetfall : 12,49€ au lieu 49,99€ (-75%)

: 12,49€ au lieu 49,99€ (-75%) ANNO Mutationem PS4 & PS5 : 13,19€ au lieu 21,99€ (-40%)

: 13,19€ au lieu 21,99€ (-40%) Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 13,99€ au lieu 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu 39,99€ (-65%) Deep Rock Galactic PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu 29,99€ (-40%) Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu 29,99€ (-50%) DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 12,99€ au lieu 49,99€ (-74%)

: 12,99€ au lieu 49,99€ (-74%) Doctor Who The Edge of Reality : 19,49€ au lieu 29,99€ (-35%)

: 19,49€ au lieu 29,99€ (-35%) Dolmen : 27,99€ au lieu 39,99€ (-30%)

: 27,99€ au lieu 39,99€ (-30%) Édition Deluxe de Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu 69,99€ (-50%) ELEX II PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu 59,99€ (-30%)

: 41,99€ au lieu 59,99€ (-30%) Fallout 4 Season Pass Bundle : 19,99€ au lieu 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu 39,99€ (-50%) Generation Zero : 10,49€ au lieu 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu 29,99€ (-65%) HELLDIVERS Édition ultime Super-Terre : 11,99€ au lieu 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu 29,99€ (-60%) JETT The Far Shore : 17,99€ au lieu 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu 29,99€ (-40%) Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 26,99€ au lieu 59,99€ (-55%)

26,99€ au lieu 59,99€ (-55%) Marvel's Guardians of the Galaxy : édition numérique Deluxe pour PS4 et PS5 : 39,99€ au lieu 79,99€ (-50%)

: édition numérique Deluxe pour PS4 et PS5 : 39,99€ au lieu 79,99€ (-50%) Mass Effect Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 13,99€ au lieu 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu 39,99€ (-65%) Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : 14,99€ au lieu 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu 29,99€ (-50%) Observer System Redux : 17,99€ au lieu 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu 29,99€ (-40%) Phoenix Point : 23,99€ au lieu 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu 39,99€ (-40%) Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 34,99€ au lieu 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu 69,99€ (-50%) Spacebase Startopia - PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu 49,99€ (-60%)

19,99€ au lieu 49,99€ (-60%) Subnautica : 11,99€ au lieu 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu 29,99€ (-60%) The Order 1886 : 15,99€ au lieu 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu 39,99€ (-60%) TRIPLE PACK EA STAR WARS : 29,69€ au lieu 89,99€ (-67%)

: 29,69€ au lieu 89,99€ (-67%) WipEout Omega Collection : 13,99€ au lieu 34,99€ (-60%)

Les jeux PS4 & PS5 à moins de 10€

7th Sector : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) BioShock 2 Remastered : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) BioShock Infinite The Complete Edition : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) BioShock Remastered : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) CONTRA ROGUE CORPS : 7,99€ au lieu 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu 39,99€ (-80%) Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu 59,99€ (-84%)

: 9,59€ au lieu 59,99€ (-84%) DOOM 3 VR Edition : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) DOOM VFR : 7,49€ au lieu 14,99€ (-50%)

7,49€ au lieu 14,99€ (-50%) Édition standard Control : 8,99€ au lieu 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu 29,99€ (-70%) Fallout 4 : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) Mars Horizon : 8,99€ au lieu 17,99€ (-50%)

: 8,99€ au lieu 17,99€ (-50%) MATTERFALL : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) Mega Man 11 : 9,89€ au lieu 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu 29,99€ (-67%) Mega Man Legacy Collection : 5,99€ au lieu 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu 14,99€ (-60%) Mega Man Legacy Collection 2 : 7,94€ au lieu 14,99€ (-47%)

: 7,94€ au lieu 14,99€ (-47%) Mega Man X Legacy Collection : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) Mega Man X Legacy Collection 2 : 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu 19,99€ (-50%) Mirror's Edge Catalyst : 6,99€ au lieu 19,99€ (-65%)

: 6,99€ au lieu 19,99€ (-65%) Neon Chrome : 5,39€ au lieu 17,99€ (-70%)

: 5,39€ au lieu 17,99€ (-70%) Orbital Racer : 6,74€ au lieu 14,99€ (-55%)

: 6,74€ au lieu 14,99€ (-55%) RESOGUN : 6,49€ au lieu 12,99€ (-50%)

: 6,49€ au lieu 12,99€ (-50%) Rogue Stormers : 5,99€ au lieu 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu 19,99€ (-70%) Season Pass Control : 5,99€ au lieu 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu 14,99€ (-60%) Space Otter Charlie : 6,99€ au lieu 13,99€ (-50%)

: 6,99€ au lieu 13,99€ (-50%) S tar Trek Bridge Crew : 9,99€ au lieu 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu 24,99€ (-60%) Stellaris Console Edition - Standard Edition : 7,99€ au lieu 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu 39,99€ (-80%) Stonefly : 7,99€ au lieu 15,99€ (-50%)

: 7,99€ au lieu 15,99€ (-50%) Surviving Mars : 5,99€ au lieu 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu 29,99€ (-80%) Titanfall 2 Édition Ultime : 5,99€ au lieu 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu 29,99€ (-80%) TRON RUN : 5,99€ au lieu 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu 14,99€ (-60%) ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 : 9,99€ au lieu 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu 24,99€ (-60%) Valkyria Chronicles Remastered : 6,99€ au lieu 19,99€ (-65%)

: 6,99€ au lieu 19,99€ (-65%) Warhammer 40,000 Space Wolf Bundle : 9,99€ au lieu 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu 39,99€ (-75%) XCOM 2 Collection : 8,99€ au lieu 89,99€ (-90%)

Les promos PS Store à moins de 5€