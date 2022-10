Envie de frissonner pour Halloween ? Sony vient de lancer une nouvelle vague de promos PS Store. Au programme, plus de 460 jeux et DLC PS5 et PS4 à prix réduit, avec des titres horrifiques à l’honneur. Les soldes « Halloween » sont disponibles jusqu’au 2 novembre, à 2h59 du matin, heure française.

Encore une fois, les promos PS Store mettent en avant tous types de jeux, allant de grands classiques comme les Resident Evil à des titres plus confidentiels qui ont rencontré un certain succès. Comme d’habitude, nous avons compilé les meilleures offres selon leurs tranches de prix. On rappelle encore une fois, que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium.

Les meilleures promos PS Store

Back 4 Blood: Deluxe Edition PS4 & PS5 – 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Chivalry 2 Special Edition PS4 & PS5 – 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Cult Of The Lamb PS5, PS4 – 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Dayz PS4 – 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Dead By Daylight: Ultimate Edition PS4 & PS5 – 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 – 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Destroy All Humans! 2 — Reprobed: Dressed To Skill Edition PS5 – 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition PS4 – 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Doom Eternal Deluxe Edition — PS4 & PS5 – 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Dying Light 2 Stay Human PS4& PS5 – 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Evil Dead: The Game PS4 & PS5 – 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition PS5 – 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Killing Floor 2 — Ultimate Edition PS4 – 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Madison PS5 – 24,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Martha Is Dead PS4 & PS5 – 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

NBA 2K23 For PS5 PS5 – 53,59€ au lieu de 79,99€ (-33%)

Outbreak Co-Op Anthology PS5, PS4 – 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Digital Deluxe Edition PS4 – 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Song Of Horror PS4 – 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Dark Pictures Anthology — Triple Pack PS4 & PS5 – 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Medium PS5 – 27,99€ au lieu de 49,99€ (-44%)

The Quarry — Deluxe Edition For PS4 & PS5 – 50,99€ au lieu de 84,99€ (-40%)

Thymesia PS5 – 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Two Point Campus PS5, PS4 – 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt PS5 – 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Vampire: The Masquerade — Swansong PS5 – 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

White Day PS5 – 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Alien: Isolation — The Collection PS4 – 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Beyond: Two Souls PS4 – 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Biomutant PS4 & PS5 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Blair Witch VR PS4 – 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Borderlands Legendary Collection PS4 – 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Call Of The Sea PS5, PS4 – 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Code Vein Deluxe Edition PS4 – 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Cursed To Golf PS5, PS4 – 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Days Gone PS4 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Diablo III: Eternal Collection PS4 – 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Dolmen PS5, PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Doom Slayers Collection PS4 – 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dying Light Definitive Edition PS4 – 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Five Nights At Freddy's: Help Wanted — Bundle PS4 – 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Five Nights At Freddy's: Security Breach PS5, PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Hello Neighbor Bundle PS4 – 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Hotel Transylvania: Monstrueuses Aventures PS5, PS4 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Inscryption PS5, PS4 – 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Medievil PS4 – 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy PS4 – 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Observer: System Redux PS5, PS4 – 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood — Gold Edition PS4 – 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

Raccoon City Edition PS5, PS4 – 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle PS4 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition PS4 – 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Rogue Lords PS4 – 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Sakura Wars Digital Deluxe Edition PS4 – 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes PS4 & PS5 – 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Exorcist: Legion VR — Complete Series PS4 – 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

The Order: 1886 PS4 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series PS4 – 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Visage PS4 – 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

World War Z: Aftermath Deluxe Edition PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Yomawari: Midnight Shadows PS4 – 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Les promos PS Store à moins de 10€

7 Days To Die PS4 – 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Achtung! Cthulhu Tactics PS4 – 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Amnesia: Rebirth PS4 – 9,97€ au lieu de 28,49€ (-65%)

Bioshock 2 Remastered PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Bioshock Remastered PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Black Mirror PS4 – 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Blair Witch PS4 – 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Bloodborne PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Carrion PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Darker Skies PS5 – 5,39€ au lieu de 17,99€ (-70%)

Darksiders III PS4 – 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darkwood PS4 – 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Daymare: 1998 PS4 – 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Dead Island Definitive Collection PS4 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Dead Nation: Apocalypse Edition PS4 – 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Dead Rising 2 Off The Record PS4 – 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 2 PS4 – 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package PS4 – 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Dead Rising PS4 – 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Death's Door PS5, PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Demon Hunter Bundle PS5, PS4 – 7,19€ au lieu de 23,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil PS4 – 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Digerati Horror Bundle PS4 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Don't Starve Together: Console Edition PS4 – 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Dragon Age: Inquisition — Game Of The Year Edition PS4 – 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Fearsome Shadows Bundle PS4 – 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Ghost Giant PS4 – 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Ghostbusters: The Video Game Remastered PS4 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

God Eater 3 PS4 – 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Hello Neighbor Hide And Seek PS4 – 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Hollow Knight: Voidheart Edition PS4 – 5,79€ au lieu de 14,49€ (-60%)

In Nightmare PS5 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

In Sound Mind PS5 – 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Killing Floor Incursion – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Layers Of Fear VR PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Little Nightmares Complete Edition PS4 – 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 – 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Marvel Vs. Capcom: Infinite — Standard Edition PS4 – 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain PS4 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Metal Gear Survive PS4 – 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Nexomon PS5, PS4 – 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

Observation PS4 – 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Outbreak PS5 – 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Outbreak: Epidemic PS5 – 6,74€ au lieu de 14,99€ (-55%)

Paper Dolls 2 PS5 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Paranormal Bundle PS4 – 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Resident Evil 2 PS5, PS4 – 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 3 PS5, PS4 – 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 4 PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 5 PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 6 PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Shantae And The Pirate's Curse PS5, PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Skullgirls 2Nd Encore PS4 – 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Soma PS4 – 5,69€ au lieu de 28,49€ (-80%)

Strange Brigade Deluxe Edition PS4 – 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

The Escapists + The Escapists: The Walking Dead Collection PS4 – 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Evil Within 2 PS4 – 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

The Inpatient PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Mummy Demastered PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Persistence PS5, PS4 – 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Sinking City PS4 – 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Walking Dead: A New Frontier — Season Pass PS4 – 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

The Walking Dead: Michonne — A Telltale Miniseries PS4 – 5,19€ au lieu de 12,99€ (-60%)

The Walking Dead: Season Two PS4 – 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

The Walking Dead: The Complete First Season PS4 – 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

The Walking Dead: The Final Season — Season Pass PS4 – 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

Those Who Remain PS4 – 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Turok 2: Seeds Of Evil PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Until Dawn PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Until Dawn: Rush Of Blood PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Vampyr PS4 – 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

West Of Dead PS4 – 6,29€ au lieu de 20,99€ (-70%)

Les jeux à moins de 5€