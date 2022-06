Les promos n’en finissent plus sur le PS Store. Sony vient de lâcher une nouvelle salve de réduction sur plusieurs jeux PS4 & PS5 et quelques-uns de leurs DLC.

En plus des promos folles sur plus de 600 jeux qui s’étaleront sur plusieurs semaines, Sony lance une nouvelle vague de réductions à durée limitée. « Les offres de weekend » du PS Store proposent d’acheter plus de 85 jeux récents et extensions à prix réduits jusqu'au 28 juin à 2h59, heure française.

On y retrouve notamment OlliOlli World, l’une des démos gratuites du PS Plus Premium, ou encore Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Notez que certains des jeux PS4 et PS5 en promotion sur le PS Store sont offerts gratuitement avec les PS Plus Extra et Premium. Pensez à vérifier avant d’acheter.

Les grosses promos PS Store du weekend

Apex Legends - Édition Champion : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

: 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%) Back 4 Blood : Édition Ultimate PS4 & PS5 : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

: 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%) Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

: 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Borderlands 3 édition Super Deluxe PS4 & PS5 : 31,99 € au lieu de 79,99€ (-60%)

: 31,99 € au lieu de 79,99€ (-60%) Crysis Remastered Trilogy : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

: 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%) Disco Elysium - The Final Cut : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) DYNASTY WARRIORS 9 Empires : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

: 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%) Ghostwire Tokyo : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

(PS5 & PS4) : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%) GRID Legends PS4 et PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) HITMAN 3 - Standard Edition : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

: 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%) Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

: 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%) Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

: 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%) Madden NFL 22 Édition MVP PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

: 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Mafia Trilogy : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-55%) NHL 22 PS4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) NHL 22 PS5 : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

: 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%) NINJA GAIDEN: Master Collection PS4 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

: 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) OlliOlli World (PS4/PS5) : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

: 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%) Pack amélioration Anthologie Sid Meier’s Civilization VI : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Pack Season Pass Borderlands 3 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Ratchet & Clank: Rift Apart : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

: 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%) Red Dead Redemption 2 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

: 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

: 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%) Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ultimate Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

: 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%) Sonic Colours Ultimate : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Tiny Tina's Wonderlands Édition Next-Level : 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%)

: 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%) Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

: 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%) Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

: 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%) UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Les jeux PS4 & PS5 à moins de 20€