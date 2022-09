Quelques jours après avoir confirmé les nouveaux jeux gratuits du PS Plus de septembre 2022 et ceux qui rejoindront le catalogue des formules Extra & Premium, Sony continue sur sa lancée. L’éditeur japonais lance deux nouvelles vagues de promos sur le PS Store pour permettre aux joueurs de faire le plein de jeux PS5, PS4 et PSVR à petit prix.

Les premières réductions s’articulent autour des titres indépendants, ceux plus confidentiels comme ceux qui ont fait beaucoup parler d’eux comme Kena Bridge of Spirits, Hades, Divinity Original Sin 2 ou encore Disco Elysium pour ne citer qu’eux. La seconde semble faire honneur à l’Ubisoft Forward et ses nombreuses annonces autour d’Assassin’s Creed, puisque ce sont les jeux de la licence qui sont à prix cassés.

Ces promos PS Store prendront fin le fin le 22 septembre à 2h59, heure française, à l’exceptions des jeux Assassin’s Creed qui reviendront à leur prix normal dès le 15 septembre. Comme d’habitude, nous vous avons concoté une liste non exhaustive des meilleures réductions. On rappelle cependant que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium.

Les meilleures promos du PS Store

Aragami 2 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

: 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%) Crysis Remastered Trilogy : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

: 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%) ELEX II PS4 & PS5 : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

: 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%) Jurassic World Evolution 2 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Lot Déduction absolue : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

: 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%) Martha Is Dead PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

: 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%) Port Royale 4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Rugby 22 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

: 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Solar Ash : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%) SONG OF HORROR : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) SpellForce III Reforced: Complete Edition : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

: 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) The Medium : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

: 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%) Tour de France 2022 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

: 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) Vampire: The Masquerade – Bloodhunt : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) Wanderer : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Amnesia: Rebirth : 11,39€ au lieu de 28,49€ (-60%)

: 11,39€ au lieu de 28,49€ (-60%) Ashen : 11,99€ au lieu de €39,99 (-70%)

: 11,99€ au lieu de €39,99 (-70%) Assassin's Creed Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

: 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) Astroneer : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Beyond Blue : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

: 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) Bloodstained: Ritual of the Night : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Conan Chop Chop : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Death's Door : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Deep Rock Galactic PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Disco Elysium - The Final Cut : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Escape Academy : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

: 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%) Griftlands : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

: 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%) Hades : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-35%)

: 16,74€ au lieu de 24,99€ (-35%) Haven : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

: 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) Heavenly Bodies : 13,64€ au lieu de 20,99€ (-35%)

: 13,64€ au lieu de 20,99€ (-35%) Hello Neighbor Bundle : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Hundred Days - Winemaking Simulator : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) JETT: The Far Shore : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) JUMANJI : Le jeu vidéo : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Kaze and the Wild Masks : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Kentucky Route Zero: TV Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

: 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%) LEGO Builder's Journey : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

: 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) Mortal Shell: Enhanced Edition : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

: 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%) Ooddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Orcs Must Die! 3 PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Planet Coaster: Édition console : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

: 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%) Salt and Sacrifice : 10,39€ au lieu de 15,99€ (-35%)

: 10,39€ au lieu de 15,99€ (-35%) Serious Sam 4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) The Ascent PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) THE COMPLETE SUPERHOT BUNDLE : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

: 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%) The Pathless PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

: 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%) The Wild at Heart : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%)

: 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%) Trek to Yomi : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Twelve Minutes : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

: 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%) Unpacking : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

: 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%) Void Bastards : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Memoir Blue : 5,99€ au lieu de 7,99€ (-25%)

: 5,99€ au lieu de 7,99€ (-25%) ARK Park : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Assassin's Creed Origins : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

: 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) Behind the Frame: Les plus beaux paysages : 8,79€ au lieu de 10,99€ (-20%)

: 8,79€ au lieu de 10,99€ (-20%) Brawlout Édition Deluxe : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) CARRION : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Carto : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Cook, Serve, Delicious! 2/3 Bundle!! : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) Cozy Grove : 8,39€ au lieu de 13,99€ (-40%)

: 8,39€ au lieu de 13,99€ (-40%) Daymare: 1998 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

: 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%) Draugen : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

: 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%) Eldest Souls : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

: 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%) ELEX : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

: 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) Fade to Silence : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Faraday Protocol : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

: 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%) First Class Trouble : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Forager : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Furi - Édition Modore : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Get Packed: Fully Loaded : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

: 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%) GRIS : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

: 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%) Hitchhiker - Un Jeu D'Énigme : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Hollow Knight : Edition Coeur-du-Vide : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

: 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%) Indivisible : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) Manifold Garden : 8,09€ au lieu de 17,99€ (-55%)

: 8,09€ au lieu de 17,99€ (-55%) Maquette : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

: 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%) MX vs ATV All Out : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Neverwinter Nights: Enhanced Edition : 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%)

: 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%) Oddworld: New 'n' Tasty: Complete Edition : 6,29€ au lieu de 20,99€ (-70%)

: 6,29€ au lieu de 20,99€ (-70%) Plague Inc: Evolved : 5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%)

5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%) Rain World : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

: 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%) Raji: An Ancient Epic : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

: 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%) Röki : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Salt and Sanctuary : 5,39€ au lieu de 17,99€ (-70%)

: 5,39€ au lieu de 17,99€ (-70%) Sayonara Wild Hearts : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

: 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%) Slay the Spire : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) SOMA : 5,69€ au lieu de 28,49€ (-80%)

: 5,69€ au lieu de 28,49€ (-80%) Spirit of the North : 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%)

: 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%) Styx: Master of Shadows : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Summer in Mara : 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%)

: 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%) SUPERHOT VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Telling Lies : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) The Forest : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

: 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%) Titan Quest: Ragnarök : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) TOHU : 5,19€ au lieu de 12,99€ (-55%)

: 5,19€ au lieu de 12,99€ (-55%) Transistor : 5,69€ au lieu de 18,99€ (-70%)

: 5,69€ au lieu de 18,99€ (-70%) Undertale : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

: 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) What Remains of Edith Finch : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Jeux PS5 et PS4 à moins de 5€