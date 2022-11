Les offres Black Friday commencent à pleuvoir. Xbox, Nintendo, tout le monde y va de ses offres les plus folles. Alors que Sony propose de jolies réductions sur les abonnements PS Plus, l’éditeur japonais vient de lancer une vague de promos PS Store. Au programme des ristournes plus ou moins conséquentes selon les jeux, avec quelques sorties très récentes dans le lot.

Cette nouvelle vague de promos PS Store du Black Friday sera disponible jusqu’au 29 novembre 2022 à 2h59 du matin, heure française. Au programme, jusqu’à -95% sur plus de 500 jeux PS5 et PS4, ainsi que leurs DLC et Season Pass. Comme d’habitude, on a compilé les meilleures offres, triées par tranches de prix. On rappelle également que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium. Pensez à vérifier.

Les meilleures promos PS Store

A Plague Tale Requiem : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Atelier Ryza: Digital Deluxe Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Battlefield 2042 sur PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Call of Duty Vanguard - Pack Cross-gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Capcom Fighting Bundle : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

DEATHLOOP + Ghostwire: Tokyo Bundle : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Demon’s Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Digimon Survive : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Édition Deluxe de Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

F1 22 PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

FIFA 23 Édition Standard PS4 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

FIFA 23 Édition Standard PS5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Gotham Knights : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-%40)

Gran Turismo 7 (PS5/PS4): 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

HITMAN 3 - Deluxe Edition : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

Horizon Forbidden West (PS5/PS4) : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Madden NFL 23 PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate (PS5/PS4) : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

NBA 2K23 Édition Michael Jordan : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

NBA 2K23 pour PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

NHL 23 PS5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Nioh Remastered – Édition complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

OUTRIDERS : WORLDSLAYER PS4 & PS5 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Persona 5 Royal PS5: 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition PS4 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

PGA TOUR 2K23 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Saints Row Platinum Edition : 73,69€ au lieu de 109,99€ (-33%)

Session: Skate Sim - Deluxe Edition : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Sniper Elite 5 PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Steelrising : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Tales Of Arise Ultimate Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Temtem : 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

THE KING OF FIGHTERS XV Edition Deluxe PS4 & PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

The Last of Us Part I : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

The Quarry pour PS5 : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

The Quarry PS4 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Two Point Hospital and Two Point Campus Double Pack PS4 & PS5 : 44,79€ au lieu de 69,99€ (-36%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%)

Voice of Cards: The Beasts of Burden + DLC set : 30,39€ au lieu de 37,99€ (-20%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 30€

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Atelier Ryza 2 Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 22,40€ au lieu de 70,00€ (-68%)

Battlefield 2042 sur PS4 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Call of Duty Black Ops Cold War - Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cuphead & The Delicious Last Course : 20,24€ au lieu de 26,99€ (-25%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dakar Desert Rally PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

DARK SOULS III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DEATHLOOP : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Destroy All Humans! 2 - Reprobed : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Diablo Prime Evil Collection : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Disney Dreamlight Valley : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Endling - Extinction is Forever : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

FINAL FANTASY XIV: Endwalker - Collector’s Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT PS4 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Ghostbusters Spirits Unleashed : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Ghostwire Tokyo : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

GRID Legends : Édition Deluxe PS4 et PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Guilty Gear -Strive- PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Hell Let Loose : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Jurassic World Evolution 2 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

LEGO Star Wars La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mafia: Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Marvel's Guardians of the Galaxy + Marvel's Avengers PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Marvel's Spider-Man Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Metal: Hellsinger : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Minecraft Dungeons édition Ultime : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

New Tales from the Borderlands : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

OlliOlli World Rad Edition (PS4/PS5) : 26,69€ au lieu de 44,99€ (-34%)

Persona 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Psychonauts 2 : 20,39€ au lieu de 59,99€ (-66%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Riders Republic - Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Sifu : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

SpellForce III Reforced : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Stray : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

The Elder Scrolls Online Collection: High Isle - PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operator Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

WWE 2K22 pour PS5 : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

Les promos PS Store à moins de 20€

Alan Wake Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Assassin's Creed Origins : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Assetto Corsa Competizione : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Batman: Collection Arkham : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Beyond a Steel Sky : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Borderlands 3 PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Cities Skylines - Premium Edition 2 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Conan Exiles : 14,99€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Cult of the Lamb : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

DARK SOULS REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead by Daylight PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DEAD OR ALIVE 6 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Deep Rock Galactic PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Desperados III : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Destiny 2 : Collection Héritage : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Diablo II: Resurrected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Edge Of Eternity : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Evil Dead: The Game PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Far Cry 5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Grand Theft Auto V (PlayStation5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Hunting Simulator 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Fate Edition : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

LEGO Marvel Collection : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Mafia: Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Marvel's Avengers édition Endgame : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Midnight Fight Express : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

MLB The Show 22 sur PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Moonscars : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Mortal Kombat 11 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mortal Kombat XL : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Necromunda Hired Gun : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Pack Hazelight (It Takes Two & A Way Out) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Pack Héritage STAR WARS : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Rabbids Party of Legends : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Redout 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Rollerdrome : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Ruined King: A League of Legends Story : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

SaGa Frontier Remastered : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Serial Cleaners : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

SnowRunner : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Super Monkey Ball Banana Mania PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Tennis World Tour 2 Ace Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tetris Effect Connected : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Crew 2 Édition Gold : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Forgotten City : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

The Shadow Warrior Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

The Sinking City: Necronomicon Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Surge 2 - Premium Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

UFC 4 : 13,29€ au lieu de 69,99€ (-81%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Unpacking : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Complete Collection : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Watch Dogs Legion PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Weird West : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

WWE 2K22 pour PS4 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Zero Escape: The Nonary Games : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 10€