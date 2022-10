Encore un bon plan pour celles et ceux qui veulent faire le plein de jeux PS5, PS4 et PSVR sans se ruiner. De nouvelles promos PS Store sont disponibles.

On connaît la chanson par cœur. Quand une vague de promos PS Store s’achève, une nouvelle arrive. Sony vs'apprête à lancer une nouvelle opération commerciale pour permettre aux joueurs de dépenser sans se ruiner. Encore une fois, certaines exclusivités PS5 et PS4 sont à l’honneur et bradées, mais elles ne sont pas les seules. Des centaines de jeux sont à prix cassés et il y en a pour tous les goûts.

De l’indé, du AAA, de l’entre-deux, de la VR … tous les types de productions y passent avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Ces nouvelles promos PS Store seront disponibles jusqu’au 27 octobre à 1h59 du matin, heure française. Pour ne pas changer on vous a listé certaines des meilleures offres, triées par tranches de prix. On rappelle comme toujours que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium. Notez que certaines des promos PS Store ne seront actives qu'à partir de cette nuit.

Les meilleures promos PS Store

Ace Attorney Turnabout Collection PS4 - 34,79€ au lieu de 59,99 € (-42%)

- 34,79€ au lieu de 59,99 € (-42%) Ace Combat 7: Skies Unknown Top Gun: Maverick Ultimate Edition PS4 – 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

– 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%) Ark: Ultimate Survivor Edition PS4 – 32,49 au lieu de 49,99 €(-35%)

– 32,49 au lieu de 49,99 €(-35%) Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle PS4, PS5 – 42,89 au lieu de 129,99€ (-67%)

– 42,89 au lieu de 129,99€ (-67%) Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 – 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

– 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 – 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

– 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%) Call Of Duty: Black Ops 4 PS4 – 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

– 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Call Of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Deluxe PS4 – 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

– 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) Crash Bandicoot — Pack Crashiversary PS4, PS5 – 58,49€ au lieu de 129,99€ (-55%)

– 58,49€ au lieu de 129,99€ (-55%) Crash Bandicoot — Pack Quadrilogy PS4, PS5 – 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

– 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%) Deathloop PS5 – 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

– 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition – 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

– 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition PS4 – 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

– 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%) Dragon Quest Builders 2 Digital Deluxe Edition PS4 – 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

PS4 – 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Earth Defense Force 5 Deluxe Edition PS4 – 33,74€ au lieu de 74,99€ (-55%)

– 33,74€ au lieu de 74,99€ (-55%) F1 22 PS5 PS5 - 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

- 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) F1 Manager 2022 PS4, PS5 – 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

– 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%) Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition PS4 – 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

– 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Far Cry 6 Gold Edition PS4 & PS5 – 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

– 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) Final Fantasy XV Royal Edition PS4 – 23,84€ au lieu de 34,99€ (-50%)

– 23,84€ au lieu de 34,99€ (-50%) Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (- PS5 & PS4) – 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

(- PS5 & PS4) – 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Grid Legends Deluxe Edition PS4 & PS5 – 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

– 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%) Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5 – 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

– 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) Kingdom Hearts III PS4 – 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

– 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%) Lego Star Wars:The Skywalker Saga Deluxe Edition PS4 & PS5 – 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

– 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) Life is Strange True Colors Edition Deluxe : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50) Lost Judgment Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 – 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

– 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%) Madden NFL 23 PS4 PS4 – 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

– 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%) Mafia: Trilogy PS4 – 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

– 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) No Straight Roads — Digital Deluxe Edition PS4 – 20,99€ au lieu de 29,99€ (-33%)

– 20,99€ au lieu de 29,99€ (-33%) Olliolli World — Rad Edition – 29,69€ au lieu de 44,99€ (-34%)

– 29,69€ au lieu de 44,99€ (-34%) Outriders PS4 & PS5 – 24,99€ au lieu de 44,99€ (-50%)

– 24,99€ au lieu de 44,99€ (-50%) Outriders Worldslayer PS4 & PS 5 – 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

5 – 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%) Pack Crash + Spyro Triple Play : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

: 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%) Pack Crash Bandicoot — N. Sane Trilogy + Ctr Nitro-Fueled : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Pack Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro : 27,99€ au lieu de 69,99€ -60%)

27,99€ au lieu de 69,99€ -60%) Pack Spyro + Crash Remastered : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition PS4 – 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

– 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Red Dead Redemption 2 PS4 – 23,99€ au lieu de59,99€ (-60%)

– 23,99€ au lieu de59,99€ (-60%) Resident Evil Village PS4 & PS5 – 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

– 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) Riders Republic — Deluxe Edition PS4, PS5 – 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

– 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%) Rock Band 4 Rivals Bundle PS4 – 39,99€ au lieu de 59,99€ (-34%)

– 39,99€ au lieu de 59,99€ (-34%) Sonic Colours: Ultimate Digital Deluxe PS4 – 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

– 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%) Stray PS4, PS5 – 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

– 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%) Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 – 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

– 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%) Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 – 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

– 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) T he Elder Scrolls Online Collection: High Isle – 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

– 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%) The Quarry – 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%)

– 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%) Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition PS4, PS5 – 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

– 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction PS4 & PS5 – 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

– 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Triple Pack EA Star Wars VR : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

: 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%) Voice Of Cards: The Forsaken Maiden + DLC Set PS4 – 25,89€ au lieu de 36,99€ (-30%)

– 25,89€ au lieu de 36,99€ (-30%) Voice Of Cards: The Isle Dragon Roars + DLC Set PS4 – 26,59€ au lieu de 37,99€ (-30%)

– 26,59€ au lieu de 37,99€ (-30%) Watch Dogs Legion Edition Gold : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

: 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%) WWE 2K22 For PS5 PS5 – 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

– 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%) Yakuza: Like A Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 – 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 – 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Arcadegeddon PS4, PS5 – 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Assassin's Creed 4 Black Flag PS4 – 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Assassin's Creed III Remastered PS4 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey PS4 – 17,49 au lieu de 69,99€ (-75%)

Assassin's Creed Origins PS4 – 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle PS4 – 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Black Clover: Quartet Knights Deluxe Edition PS4 – 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Borderlands 3 PS4 & PS5 – 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Bundle La Grande Aventure Lego: Le Jeu Vidéo : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Bundle Lego Héros Et Vilains DC : 16,79€ au lieu de 59,99€ (-72%)

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! PS4 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Control: Ultimate Edition PS4, PS5 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Special Edition PS5 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dirt 5 PS4 & PS5 – 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Disgaea 4 Complete+ PS4 – 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Disgaea 5 Complete Bundle PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dragon Ball Fighterz PS4 – 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Dungeons 3 — Complete Collection PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Focus Indies Bundle — Curse Of The Dead Gods + Shady Part Of Me + Aeon Must Die! PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Fort Boyard Nouvelle Edition – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Gear.Club Unlimited 2 — Ultimate Edition PS5 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Generation Zero PS4 – 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Godfall Ultimate Edition PS4, PS5 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V (-PlayStation 5) PS5 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition PS4 – 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

Greedfall — Gold Edition PS4, PS5 – 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Hunt: Showdown – Gold Edition PS4 – 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Judgment PS4 – 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition PS4 – 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Just Cause 4 — Gold Edition PS4 – 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Knack 2 PS4 – 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Lego Marvel's Avengers Deluxe Edition PS4 – 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%)

Mafia: Definitive Edition PS4 – 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Marvel's Spider-Man: Game Of The Year Edition PS4 – 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Monster Energy Supercross 4 — Special Edition PS5 – 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

My Hero One's Justice 2 PS4 – 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom — The Prince's Edition PS4 – 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition PS4 – 18,99€ au lieu de 94,99€ (-80%)

Pack Metro Saga : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Pack Triplé Gagnant Resident Evil : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy PS4 – 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition PS4, PS5 – 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition PS4, PS5 – 12,79€ au lieu de 39,99 (-68%)

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5 – 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Shadow Of The Colossus PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sniper Elite VR PS4 – 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Soulcalibur Ⅵ Deluxe Edition PS4 – 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Spyro Reignited Trilogy PS4 – 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Star Ocean: Iaf Digital Edition PS4 – 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Tekken 7 — Definitive Edition PS4 – 19,19€ au lieu de 119,99€ (-84%)

The Crew 2 Special Edition PS4 – 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Jak And Daxter Collection PS4 – 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Last Guardian PS4 – 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Outer Worlds PS4 – 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

The Surge 2 PS4 – 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint PS4 – 13,99€ au lieu de 69,99 (-80%)

UFC 4 PS4 – 13,29€ au lieu de 69,99€ (-81%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle PS4 – 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Main Game & Tekken 7 DLC Pack PS4 – 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Watch Dogs 2 Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

WWE 2K Battlegrounds Digital Deluxe Edition PS4 – 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 10€

Ace Combat 7: Skies Unknown : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Assassin's Creed Unity PS4 – 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Bus Driver Simulator PS4 – 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Canis Canem Edit PS4 – 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Capcom Beat 'Em Up Bundle PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Close To The Sun Digital Deluxe PS4 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Code Vein PS4 – 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Commandos 2 — HD Remaster PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Deliver Us The Moon Digital Deluxe PS4, PS5 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Devil May Cry HD Collection PS4 – 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dirt Rally 2.0 PS4 – 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Dishonored: Death Of The Outsider — Deluxe Bundle PS4 – 7,49€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Dollhouse — Deluxe Edition PS4 – 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Dragon's Crown Pro PS4 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Far Cry 3 Classic Edition PS4 – 9,89 au lieu de 29,99€ (-67%)

Far Cry 4 – 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Fist Of The North Star: Lost Paradise PS4 – 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Fort Boyard PS4 – 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

God Of War III Remastered PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Infamous First Light PS4 – 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Infamous Second Son PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition PS4 – 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Journey PS4 – 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Knack PS4 – 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Lego Jurassic World PS4 – 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lemnis Gate PS4 & PS5 – 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Littlebigplanet 3 PS4 – 9,99€ au lieu de19,99€ (-50%)

Locoroco 2 Remastered PS4 – 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Locoroco Remastered PS4 - 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Mad Max PS4 – 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Max Payne PS4 – 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto PS4 – 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Nioh PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! + Overcooked! 2 PS4 - 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Persona 3 Dancing in Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Prey PS4 – 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Ratchet & Clank PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Online PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Rock Of Ages 2: Complete Bundle PS4 – 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Saints Row: The Third Remastered PS4, PS5 – 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Shenmue I & II PS4 – 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Sid Meier's Civilization VI PS4 – 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition PS4 – 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Sniper Ghost Warrior Contracts PS4 – 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Star Ocean — The Last Hope Remaster PS4 – 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Star Ocean First Departure R PS4 - 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Star Ocean Till The End Of Time PS4 - 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Tearaway Unfolded PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Talos Principle: Deluxe Edition PS4 – 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Toem PS5 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition PS4, PS5 – 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Tribes Of Midgard PS4 & PS5 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Trine Trilogy PS4 – 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection PS4 – 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles 4 PS4 – 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Les jeux à moins de 5€