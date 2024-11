Le programme de fidélité PS Stars a dernièrement traversé une période de turbulences. Panne du PSN qui a assez injustement puni ses utilisateurs, changements controversés dans ses conditions d'utilisation, et plus récemment encore l'option d'échanger de l'argent PSN contre des points disparue de certaines régions du globe. Sur ce point, un retour à la normale semble cependant se dessiner pour l'application qui peine quelque peu à fidéliser son monde.

Le programme PS Stars recommence à fidéliser ses membres ?

Pour rappel, le PS Stars a enregistré le mois dernier, dans certaines parties du globe, un changement non annoncé au préalable par Sony. Celui-ci concernant une fonctionnalité permettant d'échanger des points gagnés en achetant des jeux contre de l'argent PSN, pouvant être utilisée ensuite pour acheter des éléments cosmétiques, voire d'autres jeux. Cette fonctionnalité avait chez certains totalement disparu sans crier gare. De nombreux utilisateurs se sont à juste titre plaints sur la Toile de ce développement pas vraiment favorable envers les membres du PS Stars.

Un mois après les faits, cette option semble timidement refaire surface dans les régions précédemment impactées. On parle bien ici d'un changement timide, puisque pour l'heure la seule option disponible est de récupérer 5 dollars/euros/dollars contre 1 250 points. Auparavant, d'autres options étaient proposées sur le PS Stars pour obtenir 10 ou 20 dollars (ou son équivalent en monnaie locale), moyennant respectivement 2 500 et 5 000 points.

Une fois encore, cet ajout s'est fait en toute discrétion de la part de Sony. Difficile donc de dire si sa suppression le mois dernier provenait d'une décision unilatérale du géant japonais ou d'un énième couac technique du PS Stars. De même, on ne peut pas vraiment savoir si son retour est motivé par la grogne des joueurs, ou par la résolution d'un quelconque glitch. Reste maintenant à voir si les autres options précédemment disponibles feront également leur retour ou non dans un futur plus ou moins proche sur un programme de fidélité PS Stars qui a quelques difficultés à justifier son existence.

Un début de retour en grâce pour le programme de fidélité de PlayStation ? © Sony

Source : Push Square