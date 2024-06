Sony continue de promouvoir son PS Plus. Pendant quelques jours l’ensemble des joueurs PlayStation 5 et 4 pourront profiter d'une des fonctionnalités des plus basiques du service.

Après les Days of Play, Sony poursuit son opération séduction. De temps à autre, l’éditeur propose à l’ensemble des joueurs PS5 et PS4 de découvrir l’une des fonctionnalités les plus primaires du PS Plus gratuitement et sans aucune condition. L’offre est déjà de retour, mais attention elle ne durera pas longtemps.

Le multi du PS Plus gratuit le temps d'un weekend

Du samedi 22 au dimanche 23 juin à 23h59, Sony permet donc à l’ensemble des joueurs de profiter d’une partie de son PlayStation Plus. Sans n’avoir à débourser un seul centime, tous les possesseurs de consoles PS5 et PS4 peuvent se lancer dans des parties multijoueurs ou rejoindre leurs camarades pour des aventures coopératives ce weekend. Aucune manipulation n’est nécessaire, l’offre s’activant automatiquement pour toutes celles et ceux qui n’ont pas d’abonnement PS Plus actif. La seule condition, et la plus logique est simplement d’avoir un compte PSN et d’être connecté à Internet. Inutile de se bercer d’illusions en revanche, l’offre donne uniquement accès gratuitement au multi et aux fonctionnalités coopératives. Les jeux mensuels offerts nécessitent toujours un abonnement.

Ce weekend gratuit du PS Plus sera donc l’occasion parfaite pour se lancer dans le multi de jeux comme EA FC 24, Call of Duty Modern Warfare 3, GTA 5 ou encore Helldivers 2, dans le cas où votre abonnement serait arrivé à expiration depuis que vous l’avez acheté. On rappelle cependant que les free-to-play ne sont pas concernés par cette offre. Le PS Plus n’est en effet pas nécessaire d'emblée pour jouer en ligne sur ce type de jeu. Pour le reste, il faut passer à la caisse pour profiter des fonctionnalités online et coopératives.

Pas besoin de PS Plus, le multi en ligne gratuit ce weekend ©PlayStation

Une petite promo pour acheter son abonnement moins cher

On le précise si besoin, passé ce weekend gratuit, il faudra bien passer à la caisse pour continuer à jouer en ligne sur les jeux concernés. Une autre offre permet actuellement d’acheter son abonnement PS Plus un peu moins cher en prenant un bon de 40€ à seulement 32,99€. Voici comment faire :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN à 40€ et ajoutez un ou plusieurs codes chez le revendeur ready2play.

Allez dans le panier et utilisez le code promo « EldenPrep » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

» dans la case adéquate (en jaune sur mobile) Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5/PS4 ou via le site)