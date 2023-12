A l’approche des fêtes, Sony a décidé d’offrir l’accès à la fonctionnalité la plus importante du PS Plus à l’ensemble des joueurs PlayStation. Profitez-en ce weekend.

C’est Noël avant l’heure avec PlayStation. Non on ne parle pas de l’erreur CE-107982-7, des comptes injustement bannis du jour au lendemain ou des 1300 contenus vidéos qui seront supprimés de la bibliothèque de leurs acheteurs. Non, on parle bien du retour de l’initiative de la « Saison du jeu PS Plus », qui vous permet de profiter de la fonctionnalité principale du service d’abonnement gratuitement, que vous soyez sur PS5 ou PS4.

Le multi du PS Plus gratuit ce weekend

Du samedi 9 au 10 décembre à 23h59, Sony permet à tous les joueurs PlayStation de profiter d’une partie de son PS Plus. Sans n’avoir rien à payer, les possesseurs de consoles PS5 et PS4 peuvent se lancer dans des parties multijoueur ou rejoindre leurs amis pour des aventures coopératives le temps d’un weekend. Aucune manipulation n’est nécessaire, l’offre s’activera automatiquement pour toutes celles et ceux qui n’ont pas d’abonnement PlayStation Plus actif. Seule condition, et la plus logique autrement ça ne fonctionne pas, avoir un compte PSN valide et se connecter à Internet. N’espérez cependant pas avoir accès aux jeux offerts du mois, c’est bien uniquement l’accès au jeu en multi ou coop en ligne qui est gratuit pendant quelques heures.

Une manière comme une autre pour Sony de faire la promotion de son service après l’arrivée de nouveaux venus grâce au Black Friday. Depuis plus d’un an maintenant, il se décline en trois formules. L’Essential, qui comprend uniquement le jeu en ligne et le trio de jeux offerts mensuellement, l’Extra qui ajoute un catalogue de jeux dans la veine du Xbox Game Pass, et enfin le Premium qui comprend en plus une flopée de classiques des anciennes consoles PlayStation et des essais de plusieurs heures sur des productions récentes.

Ce weekend gratuit du PS Plus tombe donc plutôt à pic pour ceux qui voudraient se lancer dans le multi de jeux comme EA FC 24, Call of Modern Warfare 3 ou simplement tester LEGO Fortnite. D'autant qu'un nouveau jeu orienté multi est gratuitement à l'essai sur PS5 pendant cette même période : Chivalry 2. On rappelle par ailleurs, qu'avec la « Saison du jeu PS Plus », tout le monde peut récupérer des avatars gratuitement.

On le précise si besoin, passée cette période d’essai, il faudra bien passer à la caisse pour continuer à jouer en ligne sur PS5 et PS4. Une offre permet actuellement d’acheter son abonnement un peu moins cher en prenant des cartes PSN en promotion. Ça tombe bien, il y a actuellement des réductions en cours. Voici comment en profiter :

