A l’approche des fêtes de fin d'année, Sony a décidé d’offrir l’accès à la fonctionnalité la plus basique du PS Plus à l’ensemble des joueurs PlayStation. Profitez-en ce weekend.

Après le Black Friday, Sony continue son opération séduction. De temps à autre, l’éditeur japonais propose à l’ensemble des joueurs, PS5 comme PS4, de découvrir gratuitement l’une de ses fonctionnalités les plus primaires du PS Plus, et ce sans condition. Pour célébrer comme il se doit le 30e anniversaire de la marque, l’offre est déjà de retour, mais attention, elle ne sera pas là très longtemps.

Le multi du PS Plus gratuit ce weekend

Les commémorations du 30e anniversaire de PlayStation battent leur plein. Pour célébrer et surtout promouvoir son service d’abonnement, Sony lance une nouvelle initiative permettant aux joueurs de participer à une série d’activités. Des tournois débuteront dès aujourd’hui dans divers jeux, Space Marine 2 peut-être testé pendant quelques heures avec la formule Premium, quand des classiques rejoindront exceptionnellement le catalogue en avance. L’éditeur sort les grands moyens, et elle en profite aussi pour faire du pied aux non-abonnés. Comme parfois, elle permettra ainsi aux personnes n’ayant pas encore craqué pour le PS Plus de tester l’une de ses fonctionnalités phares : le jeu en ligne.

Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre 2024 au soir, un nouveau weekend de multijoueur est ainsi organisé. Sans n’avoir à débourser un seul centime, l’ensemble des possesseurs de consoles PS5 et PS4 peuvent donc se lancer dans des parties en ligne ou rejoindre leurs camarades pour des aventures coopératives le temps de quelques jours. Ce weekend gratuit du PS Plus sera ainsi l’occasion parfaite pour se jeter dans le multi de jeux comme Call of Duty Black Ops 6, EA FC 25, Helldivers 2 et bien d’autres titres payants. On rappelle si besoin est que les free-to-play eux ne sont pas concernés puisqu’ils ne nécessitent pas d’avoir un abonnement pour profiter des fonctionnalités en ligne.

©Sony

Aucune manipulation n’est requise. L’offre s’active en effet automatiquement pour quiconque n’a pas d’abonnement PS Plus. Les seules conditions réelles sont logiques comme tout : être connecté à Internet et avoir un compte PSN. Inutile de fantasmer, ce weekend gratuit donne uniquement accès au multi et aux fonctionnalités coopératives. Pour profiter des jeux mensuels offerts, il faudra passer à la caisse pour acheter un abonnement. Il est possible d’acheter son abonnement un peu moins cher en prenant des bons PSN remisés chez certains revendeurs. Voici les meilleures offres actuellement disponibles au moment où ces lignes sont écrites :

Source : PlayStation