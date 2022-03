D'après Jason Schreier (via Bloomberg), Sony Interactive Entertainment pourrait enfin confirmer son Projet Spartacus cette semaine. L'objectif serait de combiner le PS Plus et PlayStation Now, tout en offrant de nouveaux avantages aux abonnés.

Une officialisation avant le 31 mars ?

Selon le journaliste, qui a prouvé sa fiabilité plus d'une fois, Sony présenterait sa "réponse" au Xbox Game Pass dans les jours à venir. Ainsi, le constructeur n'aurait plus qu'un seul service - avec trois formules Essentiel, Extra et Premium -incluant des titres "gratuit" chaque mois, l'accès au multijoueur et à une large sélections de softs en streaming (beaucoup étant téléchargeables aussi en local).

À en croire Jason Schreier, le constructeur lancerait son nouveau PS Plus avec "divers jeux à succès de ces dernières années", mais les prochaines exclusivités PS5 ne seraient pas disponibles en day one comme le Game Pass. Pour préserver ses productions maison en incitant tout de même à l'achat, Sony opterait plutôt pour des grosses démos (dans la veine de l'EA Play), exclus comprises.

Et si le Projet Spartacus n'était que l'arbre qui cache la forêt ?

Un nouveau PS Plus et d'autres annonces PS5 cette semaine ?

Greg Miller, qui est bien connu de l'industrie pour son podcast Kinda Funny, laisse également entendre que cette semaine sera importante pour PlayStation.

La semaine risque d'être très intéressante pour PlayStation si une seule des trois rumeurs que j'ai entendues est vraie. De ce fait, nous allons repousser l'enregistrement du podcast PS I Love You XOXO à jeudi.

La deadline de ce jeudi 31 mars pour Sony et d'autres entreprises nippones correspond à la clôture de leur exercice fiscal en cours. Dès lors, annoncer une refonte de son PS Plus, qui pèse dans les revenus de la branche PlayStation, voire d'autres choses - comme un rachat - serait le moment parfait.

Si les détails autour du Projet Spartacus s'avèrent, êtes-vous intéressés aux prix indiqués ? S'il doit y avoir d'autres annonces, qu'attendez-vous ? Un rachat de studio ? Un jeu ? Dites nous tout en commentaires.