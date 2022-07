Quand ça ne veut pas… Les abonnés au PS Plus qui avaient eu gratuitement FF7 Remake sur PS4 voient encore Intergrade et ses DLC leur passer sous le nez.

Oh la mauvaise surprise. En ce 19 juillet, les premiers nouveaux ajouts officiels du PS Plus Premium & Extra sont disponibles pour l’ensemble des abonnés. Sauf que plusieurs joueurs PS5 se retrouvent sur le banc de touche, avec l’impossibilité de télécharger FF7 Remake Intergrade.

Impossible de récupérer FF7 Remake Intergrade sur le PS Plus

Nouvelle déconvenue pour le nouveau PS Plus. Alors que le lancement a connu quelques péripéties dont les jeux rétro devenus injouables à cause d’une mise à jour, voilà que les offres font encore des siennes. Cette fois ce sont les abonnés de longue date qui se font avoir. Celles et ceux qui avaient récupéré gratuitement Final Fantasy 7 lorsqu’il avait été offert au PS Plus l’année dernière se retrouvent dans l’impasse : ils ne peuvent pas télécharger l’upgrade PS5, FF7 Remake Intergrade dans le cadre de leur abonnement.

Le jeu est pourtant disponible en tant que nouvel ajout du PS Plus Premium & Extra mais rien n’y fait. Nous avons testé de notre côté également et même son de cloche, aucune option ne nous permet de mettre la main sur le jeu et son DLC, considéré comme « non disponible ». Un bug qui n’en est pas un vraiment et qui avait polémique à l’époque puisque Square Enix avait obligé les joueurs qui avaient eu le jeu gratuitement sur PS4 à passer à la caisse pour l'upgrade PS5, avant de faire volte-face.

Cette fois cependant, aucune raison justifiable pour l’éditeur puisque FF7 Remake Intergrade fait partie des jeux de juillet 2022 du PS Plus Extra et Premium. Il devrait donc être accessible pour l'ensemble des abonnés. Sans doute les éditeurs ont oublié cette petite déconvenue et auraient dû simplement intégrer le DLC dans le catalogue, mais une fois de plus les mêmes joueurs se retrouvent mis de côté. On imagine que l’un d’eux prendra prochainement la parole pour s’expliquer sur la situation.