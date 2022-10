Après le PS Plus Asie, Sony a annoncé que certains joueurs auront le droit à un jeu gratuit supplémentaire. Est-ce que ça concerne la France cette fois ? Non toujours pas malheureusement.

Alors que les nouveaux jeux gratuits du PS Plus d’octobre 2022 sont désormais disponibles au téléchargement, quelques abonnés ont eu le droit à une petite surprise. Certains de nos voisins peuvent télécharger un titre supplémentaire. Il n’y a pas de quoi être jaloux ceci dit.

4 jeux gratuits pour certains abonnés PS Plus

Les abonnés du PS Plus Asie ont fait des envieux avec leurs cinq jeux gratuits. Pourtant ils ne sont pas les seuls à être gratifiés de titres bonus. De temps à autre, les joueurs espagnols ont eux aussi le droit à un cadeau supplémentaire. Ce sera le cas pour ce mois d’octobre. Le titre indépendant Way Down sera en effet offert aux concernés jusqu’au 6 décembre. Un jeu gratuit d’espionnage consistant à infiltrer la Banque d’Espagne qui a reçu un accueil mitigé et rien qu'en voyant la bande-annonce on peut comprendre pourquoi.

Ceci étant, la démarche n’est pas tant d’offrir un gros titre, mais de mettre en avant des productions locales dans le cadre du programme PS Talents, visant à aider les petits développeurs espagnols à publier leurs bébés sur le PS Store. Les offrir dans le cadre du PS Plus est en effet un bon moyen de les promouvoir. Dommage qu’une telle initiative n’existe pas dans tous les pays européens. De notre côté, il n’y a plus qu’à attendre l’annonce des jeux PS Plus Extra & Premium d’ici quelques jours. Sinon vous pouvez toujours récupérer des cadeaux à utiliser dans les jeux-services du moment.