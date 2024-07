Sony continue de gâter les membres du PlayStation Plus. Les membres des formules Extra et Premium pourront découvrir une nouvelle fournée de jeux dès ce mercredi 17 juillet 2024 en fin de matinée. Un programme porté par FF7 Crisis Core Reunion, la préquelle des événements du titre original et de la nouvelle trilogie de remake, et le très bon shooter looter Remnant 2. L’éditeur réservait cependant une petite surprise pour l’ensemble des abonnés PS Plus : ils pourront tester sans frais supplémentaire la prochaine exclusivité PS5.

Une grosse exclu PlayStation jouable pour tous les abonnés PS Plus

Ces dernières années, Sony a opéré un revirement dans sa stratégie. Sous l’impulsion de Jim Ryan, qui a désormais quitté le navire, PlayStation et ses studios ont intensifié leurs efforts sur la verticale des jeux service. Tout ne s’est pas passé comme prévu, avec plusieurs titres abandonnés en cours comme le plus attendu de tous : The Last of Us Factions. Mais l’éditeur s’apprête à sortir l’une de ses premières grosses exclusivités dans le genre : Concord.

Présenté en grande pompe lors du dernier State of Play, Concord est un héros shooter multijoueur comme peut l’être Overwatch, Paladins ou encore prochainement Marvel Rival. Avec ses faux airs d’univers Marvel façon Gardiens de la Galaxie, Concord se présente comme un FPS compétitif particulièrement dynamique. Les joueurs devront se mettre joyeusement sur la tronche dans des matchs à objectif sur fond de scénario SF. On nous promet d’ailleurs une vraie dimension cinématographique avec notamment des cinématiques différentes à pratiquement toutes nos connexions, comme pour donner vie à un univers qui dépassera les limites des arènes dans lesquelles on se crépera le chignon.

La béta de Concord disponible pour presque tout le monde

Alléchant sur le papier, mais la mayonnaise a pourtant beaucoup de mal à prendre. Suite à la présentation, le jeu n’a pas vraiment brillé et n’a pas su percuter les joueurs comme il l’aurait dû. Un accueil glacial peu rassurant alors que le jeu sort au mois d'août. Chose que Sony a dû voir puisque l’on vient d’apprendre que la bêta anticipée a changé de politique. À l’origine, elle devait être exclusive aux précommandes, mais ça c’était avant.

PlayStation vient d’annoncer que finalement tous les abonnés au PS Plus pourront participer aux côtés des joueurs ayant précommandé le jeu. Un aveu de faiblesse ? Des précommandes qui ne sont pas si nombreuses que ça ? Le raccourci est vite fait.

Il faut dire qu’il fallait être sacrément confiant et optimiste pour faire de Concord un jeu payant alors qu’en face on retrouve un Overwatch 2 très bien installé, un Marvel Rivals prometteur qui débarque prochainement et bien d’autres shooters free to play. Sony s’est peut-être tiré une balle dans le pied, ce qui pourrait expliquer ce petit changement de stratégie au dernier moment. Ce pourrait-il que ce ne soit pas le seul à venir ? Nous verrons.

Pour rappel, Concord sera disponible sur PS5 et PC dès le 23 août tandis que sa bêta anticipée s’étendra du 12 au 14 juillet prochain. Elle sera suivie d’une grosse bêta ouverte du 18 au 21 juillet.

