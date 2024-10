On connaît maintenant dans le détail les sorties du catalogue du PS Plus en octobre 2024, profitez-en avant que tous ces très bons titres ne s'en aillent.

Comme tous les mois, les services comme le PS Plus doivent tailler dans leurs effectifs pour laisser la place à d'autres jeux. Le mois d'octobre ne fait pas exception, et pas moins de 13 titres ne seront bientôt plus accessibles aux abonnés, dont plusieurs pépites. Il vous reste donc encore quelques jours pour en profiter avant leur départ.

Nouveaux départs du PS Plus en octobre 2024 dans quelques jours

Pour offrir un peu d'espace aux nouveaux arrivants du PS Plus que sont notamment Dead Space Remake, Doki Doki Literature Club et WWE 2K24, ce sont donc 13 jeux qui s'en vont bientôt sur le service. Plus exactement, leur départ est daté au mardi 15 octobre à venir. Il vous reste donc un peu moins d'une semaine pour en profiter. Même s'il ne s'agit pas d'une aussi grosse hécatombe qu'en septembre, plusieurs jeux notables sont tout de même inclus.

On peut notamment citer pas moins de six jeux estampillés Dragon Quest, dont XI S, Builders 1 et 2 et Heroes 1, 2 et l'édition Explorer de ce dernier. Ne les manquez donc pas sur le PS Plus si vous êtes fan de la franchise iconique de Square Enix. Nous avons autrement de jolis titres comme LittleBigPlanet 3, Gotham Knights, The Evil Within ou encore Ultra Street Fighter 4.

Un dernier jeu s'est enfin rajouté un peu à la dernière minute aux départs du PS Plus en octobre 2024 : Gungrave GORE, le shooter à la troisième totalement déjanté inspiré du manga éponyme. Vous trouverez ainsi ci-dessous les 13 jeux qui ne seront hélas bientôt plus disponibles sur le PS Plus à partir du 15 octobre :

Dragon Quest XI S

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Dragon Quest Heroes 2

Dragon Quest Heroes 2 Explorer’s Edition

Gotham Knights

Gungrave GORE

LittleBigPlanet 3

R-Type Dimensions

The Evil Within

Toukiden Kiwami

Ultra Street Fighter IV

Alors que ces jeux ne sont pas encore partis, on connaîtrait d'ailleurs déjà certains titres qui quitteront le PS Plus en novembre 2024. Après Dragon Quest ce mois-ci, ce serait a priori au tour de la franchise Kingdom Hearts de prendre la porte. Tout cela reste cependant à confirmer.

Source : PlayStation