À tous les mois son petit jeu de chaises musicales. Quel que soit le service, le schéma est toujours le même. Des nouveautés arrivent, quand d’autres titres s’en vont. La dizaine de nouveaux jeux qui viendra gonfler le catalogue du PS Plus Extra et Premium se dévoilera officiellement dans quelques jours. Elles s’accompagneront donc de départs, toujours révélés en avance pour laisser le temps aux joueuses et joueurs de les essayer avant qu’ils ne soient supprimés. C’est cependant devenu courant ces derniers mois, Sony rajoute souvent quelques noms sans prévenir. La liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra de novembre 2024 s’allonge donc encore un peu, elle qui était déjà costaude.

Encore plus de départs du PS Plus Extra de novembre 2024

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux du catalogue des offres Extra et Premium. Sony avait annoncé la couleur il y a quelques semaines déjà, il fallait s’attendre à de nombreux départs ce mois-ci. L’intégralité des jeux Kingdom Hearts s’apprête donc à tirer leur révérence, mais l’éditeur japonais a encore révisé sa copie pour y ajouter un titre supplémentaire. Rien qui ne décevra réellement les abonnés face au mastodonte des JRPG, mais au moins vous êtes prévenus. Wild Card Football quittera lui aussi le PS Plus Extra et Premium à compter du 19 novembre 2024 aux alentours de 11h, heure française, faisant ainsi grimper le nombre de sorties au catalogue à 20. Voici donc la longue liste des départs mise à jour :

Blasphemous

Chorus

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Eiyuden Chronicle: Rising

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definite Edition

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Klonoa – Phantasy Reverie Series (PS Plus Premium)

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On

Moving Out

Overcooked! 2

Red Dead Redemption 2

Spelunker HD (Japon uniquement)

Superliminal

Teardown

The Sims 4: City Living

What Remains of Edith Finch

Wild Card Football

Que vous souhaitiez simplement terminer leurs campagnes et autres quêtes principales ou que vous soyez un chasseur de trophées, vous avez encore un peu de temps pour vous pencher sur les jeux sortant du PS Plus Extra et Premium. Pour vous donner un petit coup de pouce, voici une estimation du temps nécessaire pour les finir, ou les platiner pour les plus courageux.

Combien de temps pour les finir et les platiner ?