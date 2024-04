Message à l’attention des abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium. Le mois de mai 2024 s’annonce des plus douloureux. D’excellents jeux quittent le service et en nombre.

Presque deux ans déjà que le PS Plus a fait peau neuve. Le service d’abonnement a accueilli deux petites nouvelles : les formules Extra et Premium. Mois après mois, elles prennent de plus en plus forme grâce à deux catalogues qui ne cessent de gonfler. Avril 2024 soufflait d’ailleurs un petit vent de fraîcheur en proposant non pas une, mais bien trois jeux dès leur lancement sur PlayStation. Beaucoup espèrent que le constructeur japonais poursuivra sur cette lancée et qu’elle marquera le début d’un changement qui permettrait au service de pleinement rivaliser avec son concurrent qui ne lésine pas sur ce genre d’initiative. Une chose est certaine, Sony va avoir la main lourde le mois prochain. Les sorties PS Plus Extra de mai 2024 ont en effet été révélées, c’est l’hécatombe.

Les sorties PS Plus Extra de mai 2024

Le scénario catastrophe de l’année dernière se reproduira. Mai 2023 avait été des plus amers pour les membres du PS Plus Extra et Premium avec plus de 35 jeux qui quittaient le service. Parmi eux, quelques licences de renom comme Batman Arkham, Injustice, Marvel’s Spider-Man ou encore Metro pour ne citer qu’eux. Un cas isolé, mais le carnage reprendra de plus belle, pile une année plus tard. Sony a en effet révélé la liste des départs du PS Plus Extra de mai 2004 avec pas moins de 25 jeux qui quitteront le service ce 21 mai. Ce sont surtout les amoureux de RPG qui vont tirer la tronche puisque Square Enix va faire le grand ménage de printemps.

Au total, sept jeux de la licence Final Fantasy s’en iront le mois prochain. Cela inclut les classiques de la PS1, de la PS2, ainsi que FF15 et le spin-off mignon tout plein World of Final Fantasy. Il faudra être très motivé pour ne serait-ce que simplement finir l’histoire de chacun. Comptez au moins 293h pour tous les jeux, soit 12 jours non-stop… et on ne parle pas du platine ! Les amateurs de productions indépendantes vont aussi voir partir de beaux jeux puisque Devolver Digital et Annapurna Interactive vont également supprimer une poignée de leurs poulains du PS Plus Extra.

Moins chronophage, mais tout aussi excellent, The Messenger quittera lui aussi le service en mai 2024. Le premier jeu des créateurs de Sea of Stars s’est imposé comme l’une des meilleures productions indépendantes de ces dernières années, donc c’est maintenant ou jamais si vous ne l’avez pas encore essayée. Selon votre dextérité, le jeu vous demandera environ une quinzaine d’heures.

Un aperçu des jeux qui quittent le PS Plus Extra en mai 2024

Les 25 jeux sortants du PlayStation Plus Extra