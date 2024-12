Alors que le nom des jeux offerts avec le PS Plus Essential de janvier 2025 se font encore attendre, la liste des départs des formules Extra et Premium, elle, est déjà connue.

Les années défilent, mais les routines ont la peau dure. Quel que soit le service, le schéma est le même. Des nouveautés arrivent, quand d’autres s’en vont pour leur céder leur place. Sony dévoilera le mois prochain la dizaine de jeux qui viendront gonfler le catalogue, mais l’éditeur prend toujours soin de révéler les malheureux sortants en amont. De quoi donner le temps aux abonnés de les essayer, de les terminer, voire même de les platiner avant qu’ils ne partent. La liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium de janvier 2025 a ainsi été dévoilée.

Les départs du PS Plus Extra de janvier 2025

Rien n’est éternel, pas même les jeux du catalogue des offres Extra et Premium. Chaque mois, Sony fait le ménage avec des départs clairement plus douloureux que d’autres. L’intégralité des Kingdom Hearts, Dragon Quest et presque tous les Final Fantasy…Square Enix a eu la main lourde cette année et il continuera sur sa lancée en 2025. Plusieurs autres licences et jeux de l'éditeur japonais feront leurs adieux au service à compter du 21 janvier 2025, avant 11h. Après le départ de ses licences japonaises, place donc aux Occidentales. Life is Strange et sa préquelle Before the Storm tireront leur révérence du PS Plus Extra et Premium, tout comme les Just Cause.

C’est en revanche un des ténors du surival horror qui quittera le service l’année prochaine. Si vous n’avez pas encore eu le temps d’essayer et de terminer l’excellent Resident Evil 2 Remake, vous avez quelques semaines pour corriger le tir. Idem pour les amateurs de baston puisque Dragon Ball FighterZ figure lui aussi parmi la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de janvier 2025 :

Dragon Ball FighterZ

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Just Cause 4 / Reloaded

Legend of Mana

Life Is Strange

Life Is Strange: Before The Storm

Pure Hold’em World Poker Championship

Resident Evil 2

Secret of Mana

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Resident Evil 2 Remake va quitter le PS PLus Extra

Combien de temps pour les finir et les platiner ?

Que vous vouliez simplement terminer l’histoire ou que vous souhaitiez vous mettre en quête de chasser leurs trophées, il vous reste encore du temps pour vous pencher sur les jeux sortants du PS Plus Extra et Premium en janvier 2025. Histoire de vous donner un petit coup de pouce, nous vous avons listé les estimations de temps nécessaires pour les finir et les platiner.