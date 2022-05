Payer une mise à jour vers le PS Plus Premium des centaines d’heures ? Ca semble improbable et pourtant. Les premiers utilisateurs des nouvelles formules découvrent avec effroi le prix à payer pour passer à une offre supérieure.

Quelques heures après le lancement du nouveau PS Plus en Asie, Sony se trouve déjà au cœur d’une polémique. Et pour cause, l’éditeur japonais est accusé d’interdire aux joueurs de faire des économies, en particulier ceux qui ont amassé des abonnements classiques. Il risquent de devoir payer une fortune pour passer au PS Plus Premium.

Sony supprime les réductions du PS Plus

Vous avez accumulé les abonnements PS Plus à prix réduit pour passer au PS Premium pour pas cher ? Pas de bol vous allez raquer. Les joueurs asiatiques ont en effet fait une très mauvaise découverte lors du lancement de ces nouvelles formules. Pour rappel, dès le 22 juin chez nous, il sera possible de choisir d’upgrader son abonnement vers deux nouvelles offres : l’Extra à 13,99€ par mois et enfin le PS Plus Premium à 16,99€ par mois. Pour passer à une offre supérieure, il sera nécessaire de payer la différence mensuelle entre l'abonnement actuel et celui désiré. Sauf que la mise à niveau risque de coûter très cher à certains.

De base, le prix de la mise à niveau prend en compte le nombre de jours restants à votre abonnement. Par exemple, si vous avez acheté un abonnement PS+ d’un an et qu’il vous reste 7 mois, il faudra payer le prorata de ces sept mois restants vers le plan souhaité. Jusque-là pas de surprise, c’est sans doute l’une des raisons pour laquelle Sony a mis fin à l’astuce qui permettait d’avoir le PS Plus Premium à moitié prix. Sauf que ce que Sony s’était gardé de dire, c’est que celles et ceux qui ont cumulé les offres PS Plus en promotion pour que leur abonnement s’étende sur plusieurs années vont également devoir avancer la différence entre le tarif auquel il est vendu normalement et celui auquel ils l’ont acheté.

Tableau explicatif de Sony sur les jours restants du PS Plus à payer

Une mise à niveau qui peut coûter très très cher

En d’autres termes, la promotion est annulée de façon rétroactive et certains joueurs se retrouvent à devoir payer des centaines d’euros en plus juste pour espérer passer au PS Plus Extra. C’est notamment le cas d’un utilisateur asiatique qui a encore plusieurs années d'abonnement actives et qui devra avancer plus de 800 euros juste pour pouvoir passer au PS Plus Premium. Un cas extrême certes, mais plusieurs joueurs se retrouvent à devoir avancer des sommes à trois chiffres.

Un e-mail du service client envoyé à l’un des utilisateurs asiatiques a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un bug, mais d'une réelle volonté de l'éditeur. Le calcul au prorata des jours restants annule toute promotion : il faudra payer le prix fort pour faire une mise à niveau. Sony demandera donc obligatoirement de rembourser la réduction tout en payant pour le nombre de jours restants. Les contours de ce calcul aussi logique qu'improbable sont encore flous. À mesure que les heures passent, la polémique continue d'enfler. Sony devrait donc rapidement prendre la parole pour s'exprimer à ce sujet voire éclaircir la situation.