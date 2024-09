Les jours défilent à une vitesse folle. À peine le temps de ranger son maillot de bain pour ses affaires de rentrée que les nouveaux jeux du PS Plus s’apprêtent à pointer le bout de leur nez. Sony Interactive Entertainment mettra donc à jour son service d'abonnement ce mardi 3 septembre aux alentours de 11h et comme toujours pour que ces nouveautés puissent être ajoutées, il faut d'abord des départs. Dernière chance pour mettre la main sur les trois derniers jeux offerts avec le PS Plus.

Dernière chance pour les jeux PS Plus d'août 2024

On connaît la chanson par cœur depuis le temps. Chaque mois, Sony propose à l’ensemble des abonnés au PS Plus de récupérer trois jeux « gratuits ». Un trio souvent éclectique, composé d’une tête d’affiche, d’un titre orienté sport ou course et d’une production indépendante. L’éditeur japonais casse parfois sa routine, comme ce sera le cas en septembre 2024. PlayStation misera en effet sur le tout nouveau Harry Potter qui vise à combler un trou béant laissé par Hogwarts Legacy : le quidditch. Le jeu-service premium de Warner Bros sera donc disponible dès sa sortie, aux côtés de l’excellent Little Nightmare 2. Des titres qui seront conservés aussi longtemps que votre abonnement, du moins si vous les récupérez à temps. Il ne vous reste alors plus quelques jours pour mettre la main sur les jeux offerts avec le PS Plus d’août 2024 avant qu’ils ne redeviennent définitivement payants.

C'est pourquoi on vous fait une petite piqûre de rappel avant la fin de la récré. Ce serait en effet dommage de passer à côté de l’excellent LEGO Star Wars La Saga Skywalker, immanquable pour les fans de l’univers. Il s’agit du jeu le plus complet de la saga à ce jour puisqu'il regroupe l’ensemble des neuf films, 100 véhicules, 23 planètes et plus de 300 personnages jouables. Les amateurs de frissons ne sont pas en reste avec Five Nights at Freddy’s Security Breach.

Particulièrement apprécié par la communauté cet épisode vous donne jusqu’à l’aube pour échapper du Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear. Si c’est le moins connu des jeux du PS Plus d’août 2024, il n’en demeure pas moins excellent. Mélangeant action-RPG et metroidvania 2D, Ender Lilies Quietus of the Knights est un titre qui su briller par son univers ainsi que son gameplay réussi et exigeant. Un jeu qu’on ne peut que recommander aux fans d’Hollow Knight.

Les jeux qui deviendront bientôt payants

Vous avez donc jusqu'au mardi 3 septembre avant 11h pour les ajouter à votre bibliothèque. Pour rappel, une fois réclamés ils seront disponibles aussi longtemps que votre abonnement au PS Plus perdurera. Voici un petit rappel des jeux sur le départ et de ceux qui arrivent :

LEGO Star Wars La Saga Skywalker | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Les nouveaux jeux du PS Plus de septembre 2024