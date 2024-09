La planète des réductions continue de battre son plein sur le PlayStation Store. Tous les joueurs PlayStation peuvent encore profiter d’une pléthore de remises sur des milliers de jeux jusqu’à la fin du mois. Cependant, qui dit mercredi dit nouvelle salve de bons plans. Cette fois ces nouvelles promos ne seront pas pour tout le monde, puisqu’elles sont purement réservées aux membres du PS Plus. Ce sont au total près de 200 jeux PS5, PS4 comme PS VR qui sont à prix cassé, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -92%.

On retrouve dans le lot plusieurs productions Ubisoft dont Skull & Bones, Assassin’s Creed Valhalla, des licences connues comme Persona, Terminator, The Walking Dead ou encore Batman. Les abonnés au PS Plus ont jusqu’au 3 octobre à 2h59 pour faire les emplettes. À toutes fins utiles, les jeux du PS Plus Extra et Premium de septembre 2024 sont maintenant disponibles. Voici sans plus attendre toutes les réductions du PlayStation Store classées par prix et par ordre alphabétique.

Les meilleures promos pour les abonnés PS Plus

Assassin’s Creed® Valhalla + Immortals Fenyx Rising™ Bundle : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

Bundle Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion : 25,99€ au lieu de 129,99€ (-80%)

F1® 24 Édition Champions : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Hello Neighbor 2 Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Insurgency: Sandstorm - Gold Edition [PS4 & PS5] : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Persona® 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Project Wingman: Frontline 59 : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Sea of Thieves: Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Skull and Bones - Édition Deluxe : 37,99€ au lieu de 94,99€ (-60%)

Stranded: Alien Dawn - Édition Premium : 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Operator Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction - Pack United : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Alphadia I & II : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Border Bots VR : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

DreamWorks All-Star Kart Racing : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

DreamWorks Trolls Remix Rescue Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

DREDGE - Digital Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

Eldgear : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Complete Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Hello Neighbor: Search and Rescue : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Fate Edition : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Neptunia Virtual Stars : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Overcooked! All You Can Eat : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Potion Craft: Alchemist Simulator : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Risen : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Skull Island: Rise of Kong : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

SpellForce III Reforced : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Stellaris: Console Edition - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Terminator: Resistance : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Les jeux à moins de 10€ pour les abonnés PS Plus

Alphadia Genesis : 6,74€ au lieu de 14,99€ (-55%)

Batman - The Telltale Series - Season Pass : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Chronos: Before the Ashes : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Cities: Skylines - Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

DATE A LIVE: Rio Reincarnation : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DCL - The Game : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Far Cry 4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Frostpunk: Complete Collection : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Gale of Windoria : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Lot « Lovecraft » : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Lot L’essentiel de Sherlock Holmes : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Mary Skelter Finale : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

MudRunner - American Wilds Edition : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

MX vs ATV All Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Necromunda: Hired Gun : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Pathologic 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

SCARF : 7,99€ au lieu de 9,99€ (-20%)

Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Sniper Ghost Warrior Contracts & SGW3 Unlimited Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Sudden Strike 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tails of Iron : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

This War of Mine: Complete Edition : 8,09€ au lieu de 26,99€ (-70%)

Watch Dogs® 2 - Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Wreckfest: Drive Hard. Die Last. : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Les promos PlayStation Store à moins de 5€

Aces of the Luftwaffe - Squadron : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Castle Crashers Remastered : 3,39€ au lieu de 16,99€ (-80%)

Fist of the North Star: Lost Paradise : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Kill It With Fire: Exterminator Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Lords of the Fallen (2014) : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

METAL SLUG 3 : 2,39€ au lieu de 11,99€ (-80%)

METAL SLUG ANTHOLOGY™ : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

METAL SLUG XX : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Metro: Last Light Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

MotoGP™20 : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Motorbike Racing Bundle : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

MXGP2 - The Official Motocross Videogame : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Not For Broadcast : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Quiplash : 4,94€ au lieu de 10,99€ (-55%)

Risen 3: Titan Lords - Enhanced Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Rogue Trooper Redux : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments : 3,19€ au lieu de 39,99€ (-92%)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter : 3,19€ au lieu de 39,99€ (-92%)

SpeedRunners Deluxe Bundle : 3,39€ au lieu de 16,99€ (-80%)

Street Outlaws 2: Winner Takes All : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

The Sinking City : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

The Testament of Sherlock Holmes : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

The Walking Dead: Season Two : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

The Walking Dead: The Complete First Season : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Through the Darkest of Times : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Titan Quest : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Source : PlayStation Store