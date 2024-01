A la recherche d’un bon plan pour payer votre abonnement PS Plus ou vos jeux PS5, PS4 et PSVR encore moins chers ? Ne cherchez plus, cette offre du weekend vous tend les bras.

L’année commence sur les chapeaux de roue pour les membres du PS Plus. Avec un certain A Plague Tale Requiem offert à l’ensemble des abonnés, difficile de bouder son plaisir. Un excellent jeu indépendant l’accompagne, Nobody Saves the World, quand Evil West n’a pas eu le même succès que ses camarades. Le trio de jeux « gratuits » de janvier 2024 est donc des plus honnêtes, surtout comparé à ce qui a pu être offert ces derniers mois et depuis l’augmentation de prix du service. Pour celles et ceux qui aimeraient renouveler leur souscription ou se réabonner au PlayStation Plus après une pause, un super bon plan est disponible ce weekend.

Acheter le PS Plus et les jeux PS5/PS4 moins chers

Les « Super Promos de Janvier » battent actuellement leur plein sur le PlayStation Store. Pendant une semaine encore les joueuses et les joueurs PS5 comme PS4 peuvent profiter de belles réductions sur des jeux par milliers. On retrouve des titres récents comme EA FC 24, Diablo 4, Horizon Call of the Mountain, Hogwarts Legacy ou encore Robocop: Rogue City pour ne citer qu’eux. Malheureusement il faudra patienter lors des événements clés comme le Black Friday ou éventuellement l’anniversaire de la refonte du service pour profiter de promotions sur le PS Plus directement depuis la boutique. Par chance, une astuce permet régulièrement d’acheter ses jeux et abonnements encore moins chers et elle est disponible pendant tout le weekend.

Eneba commence l’année en beauté en brabant à nouveau ses cartes PSN de plusieurs euros. L’occasion de créditer son compte PlayStation en faisant des économies sur tout ce qui est disponible sur le PS Store. Ainsi, le bon PlayStation de 50€ passe à 41.49€ pendant une durée très limitée, ce qui permet surtout d’acheter son PS Plus à prix réduit à défaut de promotions directes sur les abonnements. Si l’on prend pour exemple la formule intermédiaire, le PlayStation Plus Extra, un an au service et 25€ de bon d’achat bonus reviennent alors à 124,47€ au lieu de 124,99€ juste pour l’abonnement. Un bon plan avantageux aussi avec les autres offres évidemment. Ce n’est certes pas aussi intéressant que les réductions récentes pour les nouveaux abonnés (-33%), mais on ne trouvera pas mieux pour celles et ceux qui sont dans l’urgence ou simplement prévoyants.

Envie d'en profiter ? Il suffit de suivre les instructions ci-dessous. Attention toutefois, l’offre prendra le 1er janvier à midi et les stocks peuvent rapidement partir. Mieux vaut donc ne pas trop traîner :