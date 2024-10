Petit bon plan à destination des joueurs et joueuses PS5 et PS4. Une nouvelle promotion permet d’acheter des abonnements PS Plus et des jeux moins chers.

Le Black Friday et ses périodes de promos indécentes approchent à grands pas. Les joueurs PlayStation peuvent s’attendre à une vague de réductions sur le PlayStation Store, quand les versions physiques des exclusivités devraient aussi être bradées pour l’occasion. Cette année encore, il devrait y avoir de belles économies en perspective. La grande question concerne en revanche le PS Plus. Depuis l’arrivée des nouvelles formules, les remises officielles sur les abonnements se font de plus en plus rares. Pourtant, en amont du Black Friday, Sony commence déjà à brader le PlayStation Plus.

Le PS Plus Extra et Premium actuellement en promo

Nouvelle opération séduction. Jusqu'au 6 novembre 2024, les joueurs PS5 comme PS4 peuvent acheter des abonnements PlayStation Plus à prix réduit sur le PlayStation Store. Seules les formules Extra et Premium sont en revanche concernées. Elles profitent toutes deux d’une remise de 30% pour les abonnements de 3 ou de 12 mois. Avec ces réductions, les PS Plus Extra et Premium reviennent donc au prix suivant :

PS Plus Extra 3 mois : 27.99€ au lieu de 39.99€

: 27.99€ au lieu de 39.99€ 3 mois de PS Plus Premium : 4.99€ au lieu de 49.99€

4.99€ au lieu de 49.99€ PS Plus Extra 12 mois : 88.19€ au lieu de 125.99€

: 88.19€ au lieu de 125.99€ 12 mois de PS Plus Premium : 106.39€ au lieu de 151.99€

Pour mémoire, le PS Plus Extra permet d’accéder à tout un catalogue de jeux mis à jour tous les mois, en plus des trois jeux gratuits de la formule Essential et de réductions sur le PS Store. Le PlayStation Plus Premium regroupe quant à lui tous les avantages des autres formules en y ajoutant une flopée de classiques de la PS1, PS2, PSP et PS3, des démos gratuites et le streaming des jeux PS5. Une fois encore, ces jolies promos ne s’adressent qu’aux nouveaux abonnés ou ceux qui n’ont plus de PS Plus actif. Il reste tout à fait possible que Sony mette tout le monde sur le même pied d’égalité à l’occasion du Black Friday, mais rien n’est moins sûr. Celles et ceux éligibles peuvent en attendant coupler ces réductions avec les remises sur les cartes PSN pour acheter leur abonnement moins cher. Les meilleures offres se trouvent actuellement sur Instant Gaming :

Source : PlayStation Store