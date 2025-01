Ça y est, le nouveau trio de jeux « gratuits » du PS Plus est maintenant disponible. Une sélection loin d’enchanter les abonnés, qui la trouve en deçà des attentes pour marquer le début de l’année. Dès à présent, les membres du service peuvent malgré tout ajouter à leur bibliothèque Suicide Squad Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered et l’excellent The Stanley Parable Ultra Deluxe. Trois titres qui sont alors conservés aussi longtemps que l’abonnement perdure ou lorsque l’on souscrit à nouveau au PS Plus. Justement, si votre échéance arrive à son terme ou est déjà terminée, voici un bon plan pour acheter votre abonnement moins cher.

Une jolie promo sur les cartes PSN

Les Super Promos de Janvier battent actuellement leur plein sur le PlayStation Store. Ce sont plus de 4000 jeux PS5 et PS4 qui profitent actuellement de réductions. Jusqu’au 18 janvier 2025 à 1h59 du matin, les joueurs peuvent faire leurs emplettes en profitant de milliers de promotions pouvant grimper jusqu’à -95%. On retrouve dans le lot certains jeux marquants de 2024 et des années précédentes, dont Stellar Blade, Cyberpunk 2077, Dragon Age 4, Silent Hill 2, Hogwarts Legacy et bien plus encore. Et si on vous disait qu’il y a une petite astuce pour avoir une ristourne supplémentaire et les acheter encore moins cher, et que ça fonctionne aussi avec le PS Plus ? On vous explique comment faire plus d’économies et jouer pour encore moins cher.

L’astuce est simple comme tout : il vous suffit d’acheter des cartes PSN en promo pour faire grimper la réduction sur vos jeux PS Store ou votre abonnement PS Plus. L’offre vous permet d’économiser 13% sur le prix habituel de la formule Essential en ayant en prime un petit pécule pour s’acheter des jeux. En outre, le bon plan du jour vous permet d’obtenir des cartes PSN de 50€ à 43,49€ seulement. Cela donne alors :

Ps Plus Essential d’un an + 13 de PSN à 86.98€ au lieu de 100€

Un an de PS Plus Extra + 19,50€ de PSN à 130.47€ au lieu de 150€

PS Plus Premium d'un an + 26€ de PSN à 173.96€ au lieu de 200€



On rappelle comme toujours que les crédits achetés sont conservés indéfiniment et peuvent être utilisés à n'importe quel moment. Certains joueurs ont alors pris l’habitude de stacker les cartes PSN en attendant que Sony lâche des promos sur les abonnements directement sur le PS Store. Bref, voici la marche à suivre pour profiter de l’offre :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN à 60€ et ajoutez un code chez le revendeur le moins cher.

Allez dans le panier et utilisez le code promo « 50FRPSN » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

Vous avez jusqu'au 13 janvier 2025 à 13h pour en profiter. Si vous arrivez trop tard ou que vous cherchez d'autres offres, vous pouvez toujours tenter votre chance chez Instant Gaming par exemple :