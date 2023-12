Les promos de fin d’année battent encore leur plein sur le PlayStation Store. La boutique permet actuellement de remplir son catalogue de jeux PS5, PS4 ou même PSVR à petit prix grâce à des réductions pouvant grimper jusqu’à -97% sur plus de 5000 titres. Comme si cela ne suffisait pas, un autre bon plan permet de profiter de ces soldes, mais aussi de s’abonner au PS Plus pour moins cher. Explications.

Acheter son PS Plus et ses jeux moins chers

Nouvelle bonne affaires pour les joueurs PS5 et PS4. Eneba brade en effet les cartes PSN de plusieurs euros, histoire de bien terminer l’année. L’occasion parfaite pour créditer son compte à petit prix en faisant des économies sur n’importe quels jeux de votre choix. Ainsi, le bon PlayStation de 50€ passe à 41.49€ pendant une durée limitée. Si cette promo permet d’acheter encore moins cher tout ce qu’il y a sur le PlayStation Store, ces cartes PSN sont également idéales pour économiser sur le PS Plus, à défaut de promos directes sur les abonnements.

Par exemple, un an de PlayStation Plus Extra et 25€ de crédits reviennent à 124,47€ au lieu de 124,99€ juste pour l’abonnement. C’est certes moins intéressant que les réductions qui ont pu être offertes aux nouveaux abonnés (-33%), mais c’est le bon plan parfait pour celles et ceux qui veulent renouveler leur offre avant que 2023 ne tire sa révérence. On rappelle que tous les abonnements PS Plus permettront dès le 2 janvier 2024 d’ajouter à sa bibliothèque les trois prochains jeux offerts, à savoir A Plague Tale Requiem, Nobody Saves the World et Evil West. Pas sûr qu’on trouve de meilleurs bons plans d’ici là, surtout pour ceux qui ont eu une console sous le sapin à Noël.

Envie de craquer ? Il suffit de suivre les instructions ci-dessous. Attention toutefois, l’offre prendra le 1er janvier à midi et les stocks peuvent rapidement partir. Mieux vaut donc ne pas trop traîner :