Petit bon plan du weekend qui tombe à pic pour les joueurs PS5 et PS4. Une nouvelle promotion permet d’acheter des abonnements PS Plus avant l'augmentation des prix.

C’était la double mauvaise surprise de cette semaine. Sony a révélé le nouveau trio de jeux « gratuits » du PS Plus à la qualité bien en deçà de ce à quoi les joueurs s’étaient habitués. Si la déception était déjà de mise, l’éditeur japonais a surenchéri en annonçant une augmentation des prix de son service effective dès la semaine prochaine. On ne parle pas d’une petite hausse, mais bien de tarifs gonflés de près de 35% selon les formules. Il ne vous reste donc que quelques jours pour renouveler votre abonnement avant de devoir payer plus cher. Bonne nouvelle, une promotion arrive pile à temps pour que vous puissiez faire le plein avant la date fatidique.

Un promo avant la hausse des prix du PS Plus

Le PS Plus augmentera ses prix à partir du 6 septembre prochain. Une annonce que personne n’avait vue venir, ou en tout cas pas avec ces nouveaux tarifs. A cette date, toutes les formules coûteront plus chères. Le PlayStation Plus Essential d’un an sera facturé 71,99€ contre 59,99€ actuellement, 12 mois d’Extra coûteront 125,99€ contre 99,99€, quand le PS Plus Premium d’un an grimpera à 151,99€ au lieu de 119,99€. La facture sera plus salée que jamais, mais il vous reste encore quelques jours pour cumuler les offres et vous préparer à l’augmentation de prix. Il est en effet possible de renouveler son abonnement pendant autant d’années que souhaité, donc autant en profiter.

Et ça tombe bien, puisqu'Eneba vient de lancer une promo sur les cartes PSN et ça risque de partir vite compte-tenu du contexte. Les cartes de 50€ sont actuellement à 42,49€ jusqu’au 4 septembre à 13h, heure française. En résumé cela donne :

PS Plus Essential un an +40€ de PSN : 84,57€ au lieu de 99,99€

: 84,57€ au lieu de 99,99€ PlayStation Plus Extra d'un an : 84,57€ au lieu de 99,99€

: 84,57€ au lieu de 99,99€ PS Plus Premium d'un an +30€ PSN : 126,66€ au lieu de 150€

Bon, on a vu mieux comme promo, mais vu le timing on ne va pas se plaindre. On ne saurait que trop vous recommander de cumuler les cartes PSN pour renouveler votre abonnement sur quelques années faute de mieux avant l'augmentation des prix du PS Plus. On rappelle qu’une fois la carte enregistrée et validée, le crédit est conservé et peut-être utilisé à n’importe quel moment et comme vous le souhaitez. Envie de profiter de l’offre ? Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN à 50€ et ajoutez un code chez le revendeur le moins cher.

Allez dans le panier et utilisez le code promo « PS50FR » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

» dans la case adéquate (en jaune sur mobile) Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

Achetez autant d'abonnement PS Plus que souhaité

L’offre sera donc disponible jusqu’au 4 septembre à 13h. Les stocks étant limités, on vous conseille de ne pas trop tarder. Comme d’habitude, l’offre est valable en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Algérie et Tunisie. On rappelle que les prix peuvent varier d’un vendeur à l’autre et peuvent changer une fois l’article publié. Notre bon plan se base sur l’offre la moins chère actuellement en stock, soit celle d’ Ultimate Choice à 44,08€.