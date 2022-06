Les nouvelles offres PS+ sont disponibles depuis quelques heures en Europe, y compris en France, mais tout n'est pas encore au point. Loin de là même. L'expérience des jeux classiques du PS Plus Premium est en effet critiquée avec des émulateurs jugés bien décevants, malgré les très bonnes options pour améliorer les softs (dont les trophées). Mais en plus, les titres rétro PS1 sont basés en grande partie sur les versions PAL et ne tournent qu'à 50Hz. Au lieu des 60Hz permis par les versions NTSC. Bonne nouvelle, Sony va remédier à cela.

PS Plus Premium : les jeux PS1 en 60Hz en Europe

Les jeux PS1 en 50Hz via le PS Plus Premium, ce sera « prochainement » de l'histoire ancienne. Via ses comptes Twitter officiels, PlayStation déclare travailler sur le déploiement « des options NTSC pour une majorité de jeux Classiques proposés dans les offres PS Plus Premium et Deluxe en Asie, Europe, Inde, Afrique du Sud, Australie,

Nouvelle-Zélande et au Moyen-Orient ».

Traduction : un bon nombre de jeux PS1 du PS Plus Premium, à terme, tourneront en 60Hz et non plus en 50Hz. Une solution qui, on l'espère, réglera le problème définitivement. Précédemment, Sony s'était essayé à un patch pour « améliorer le rendu des jeux PAL », sans succès. Enfin si, mais pas celui escompté. Les jeux rétro étaient devenus immondes à cause d'un important ghosting (résidus d'images fantômes). D'après VGC, sur les titres testés par leurs soins, plus de la moitié présentait ce souci de fréquence plus basse.