Depuis sa refonte, le PS Plus se décline en plusieurs abonnements différents. Ps Plus Essential, Extra et Premium. Et chaque formule a ses avantages. Parmi les atouts les plus attirants de ces offres, on retrouve notamment des catalogues de jeux régulièrement mis à jour. Le PS Plus Premium notamment, offre un accès illimité à plus d’une centaine de titres qui proviennent des différentes générations de consoles de Sony.

Outre les jeux PS5 ou encore PS5, les abonnés au PS Plus Premium peuvent aussi profiter de jeux rétro PS3, PS2, PS1 ou encore PSP. Si certains sont de simples portages, d’autres jeux en profitent pour s’améliorer et se moderniser. Par exemple, une poignée d’entre eux prennent en charge les Trophées, ou s'offrent un rendu amélioré et plus encore. Aujourd’hui, c’est l’un des titres PSP les plus appréciés du catalogue qui se met à jour pour se moderniser davantage en revoyant ses contrôles pour les rendre plus agréables et actuels.

Un patch pour l'un des jeux du Ps Plus Premium d'avril

Et c'est Syphon Filter : Dark Mirror qui profitera de cette petite attention. Un shooter à la troisième personne ayant fait les beaux jours de la console portable de Sony en 2006. Le jeu a été ajouté au catalogue ce mois d’avril 2023 aux côtés d’autres gros titres.

Si Syphon Filter : Dark Mirror est apprécié, il a néanmoins pris un sacré coup de vieux, notamment en ce qui concerne ses commandes. Loin des shooters actuels, le jeu est pataud et surtout, ne se jouait qu’avec un seul joystick à l'époque. Une hérésie en 2023.

Bend Studio a donc décidé de faire plaisir à ses fans en déployant un patch pour changer tout ça. Désormais, Syphon Filter : Dark Mirror sera jouable avec les deux joysticks. Dit comme ça, c'est pas fou, mais la mise à jour est plutôt importante puisque le jeu est maintenant jouable comme n’importe quel TPS ou FPS moderne. Il profitera dans la foulée de petits correctifs concernant les Trophées.

Un classique PSP issu d'une licence désormais culte

Si le jeu vous intéresse, sachez donc qu’il est disponible dans le catalogue du PS Plus Premium sur PS4 et PS5. Syphon Filter Dark Mirror nous met une nouvelle fois dans la peau de l’iconique Gabe Logan. Cet agent spécial surentraîné part en mission pour déjouer les plans d’une entité para-militaire hostile alors que cette dernière compte mettre à mal l’équilibre mondial à grands coups d'armes de destruction massive. Logan devra également se confronter à une mystérieuse femme qui semble en savoir long sur lui. Le jeu se présente comme un TPS classique bourré d'action et vous tiendra en haleine un peu moins de dix heures.