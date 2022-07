Les jeux PS Plus Premium et Extra de juillet 2022 sont disponibles avec Stray, FF7 Remake Intergrade etc. Un titre non prévu jusqu'aujourd'hui fait une apparition dans la sélection.

Les jeux PS Plus Extra & Premium de juillet 2022 peuvent être téléchargés et il y a du monde. À commencer par le ô combien chatpathique Stray. Mais en plus, Sony Interactive Entertainment ajoute un nouveau titre.

Un jeu PSP inédit dans le PS Premium & Extra de juillet 2022

En vous rendant sur le PS Store de votre PS4 ou PS5, vous allez pouvoir tester les jeux suivants dans le cadre du PS Plus Premium & Extra de juillet 2022.

Stray (PS4, PS5)

Assassin’s Creed Unity (PS4)

Marvel’s Avengers (PS4, PS5)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin's: The Ezio Collection (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS4)

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4)

Jumanji The Video Game (PS4)

Paw Patrol on a Roll! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

Deux titres PSP, No Heroes Allowed! et LocoRoco Midnight Carnival, s'ajoutent à la liste. C'était le programme planifié par PlayStation avant qu'il ne soit légèrement modifié. En plus des softs cités, Echoshift est également offert en jeu surprise pour le PS Plus Premium et Extra.

Résolvez des énigmes dans Echoshift

Echoshit est un jeu de plateforme/réflexion dans lequel on incarne un mannequin dont les mouvements sont limités. En effet, il peut marcher, monter et descendre des escaliers et activer des interrupteurs. C'est tout. Cette dernière action est requise pour aller de la porte d'entrée à la porte de sortie des niveaux.