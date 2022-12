Le PlayStation Store vient-il de leaker l’un des jeux du PS Plus Premium de décembre 2022 ? Un classique de la PSP a été découvert avant l’heure et c'est loin d'être l'un des plus appréciés.

Depuis quelques mois désormais, le PlayStation Plus se décline en trois formules. La plus élevée de tous, le PS Plus Premium, repose sur la promesse d’essais gratuits de plusieurs heures et surtout sur l’ajout de classiques de la PS1, PS2, PSP et PS3. Sur ce dernier point, l’offre déçoit de nombreux abonnés. Depuis son lancement, seule une poignée de jeux rétro a été ajoutée, Sony préférant miser sur des remasters de jeux plus anciens ressortis sur PS4. Pourtant, l’éditeur préparerait en coulisses l’arrivée de quelques surprises.

Star Wars Battlefront 2 bientôt dans le PS Plus Premium ?

Un classique de la PSP se prépare à rejoindre le catalogue du PS Plus Premium. Ces dernières semaines plusieurs productions rétro ont été repérées, que ce soit sur le PlayStation Store, auprès des organismes de classification mondiaux ou même de boulettes de Sony. La découverte du jour rentre dans la seconde catégorie. Comme l’a repéré Push Square, l’éditeur japonais a ajouté sur sa boutique une page consacrée à la version PSP de Star Wars Battlefront 2. Si certains amateurs de jeux rétro seront ravis d’apprendre que n’importe quel titre arrive, il convient de rappeler que le portage PSP n’avait pas reçu le meilleur des accueils à sa sortie, contrairement à la mouture PS2.

Peut-être que ce classique fera partie des jeux ajoutés au catalogue du PS Plus Premium de décembre 2022 ? Rien n’est moins sûr. Il n’est en effet pas rare de faire des découvertes similaires, sans qu’aucun titre ne vienne se greffer au line-up. Le mois dernier, PlayStation a préféré tout miser sur les jeux PS3 de la licence Ratchet & Clank afin de marquer le coup pour les 20 ans de la licence. Il se pourrait que l’éditeur réponde aux critiques des abonnés pour terminer l’année sur une meilleure note. Syphon Filter 3, Dino Crisis ou encore Harvest Moon : Back to the Nature sont autant de jeux qui pourront potentiellement arriver le mois prochain dans le PS Plus Premium. Une chose est certaine en revanche, l’ensemble des abonnés pourront récupérer cinq jeux gratuits dans le cadre de la formule Essential, notamment la trilogie Mass Effect Legendary Edition.