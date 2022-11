L’arrivée des nouvelles formules du PlayStation Plus ont fait fuir des millions d’abonnés. Si les nouvelles offres ne manquent pas d’atouts pour séduire, un consensus s’est établi autour du PS Plus Premium. Nombreux sont les joueurs ayant craqué pour l’abonnement le plus coûteux à être déçus du manque de classiques de l’ère PS1. Si les ajouts ne sont pas systématiques tous les mois, Sony pourrait faire venir un nouveau jeu rétro très bientôt.

Deux classiques bientôt dans le PS Plus Premium ?

Novembre sera chargé pour les abonnés du PS Plus Premium. Ce mois-ci, les joueurs pourront (re)découvrir cinq jeux emblématiques de la PS3, tous issus de la licence Ratchet & Clank. Une jolie sélection, qui déçoit cependant les amateurs de rétro qui souhaitent que Sony tienne sa promesse avec de vrais « classiques ». Entendez par-là des titres qui ont fait les beaux jours de la PS1, la PS2 voire la PSP. Ce mois-ci, il n’y en aura pas à leur grand désarroi, cependant la firme japonaise pourrait se préparer à corriger ce problème.

L’organisme de classification coréen a en effet listé Syphon Filter 3 sur PS4 et PS5, laissant présager que le dernier volet de la trilogie sera prochainement disponible sur le PS Plus Premium. Ce ne serait cependant pas le seul jeu classique qui pourrait arriver dans les mois qui viennent puisque Dino Crisis, Harvest Moon : Back to the Nature ou encore Disgaea: Afternoon of Darkness avaient également été découverts avant l’heure. Reste maintenant à savoir s’ils arriveront assez rapidement pour calmer la frustration des abonnés qui se sentent lésés.