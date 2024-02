Pour attirer de nouveaux abonnés, Sony n'hésite pas de temps à autre à offrir de beaux cadeaux et à proposer notamment des essais gratuits pour des jeux sur le PS Plus Premium. C'est notamment le cas aujourd'hui.

Avec la multiplication des plateformes et des offres de jeux gratuits, ainsi que d'autres essais, il peut parfois être difficile d'être compétitif. Mais PlayStation propose régulièrement quelques offres pour charmer les potentiels clients sur le PS Plus Premium. C'est aussi, bien entendu, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un jeu qui peut parfois passer inaperçu à cause du flux discontinu de sorties sur PS5. Cette fois, il s'agit de découvrir Ultros, qui a été dévoilé lors du PlayStation Showcase de mai 2023. Tout un programme

Un magnifique jeu Metroidvania sur PS Plus Premium

L'essai gratuit du jour sur le PS Plus Premium est donc Ultros. Il s'agit d'un Metroidvania psychédélique développé par Hadoque et publié par Kepler Interactive, lancé le 13 février 2024. Dans ce jeu, les joueurs se réveillent dans Le Sarcophage, un lieu cosmique qui renferme un être ancien et démoniaque. Coincés dans une boucle temporelle au sein d'un trou noir, les joueurs doivent explorer cet environnement, interagir avec ses habitants et comprendre le rôle qu'ils jouent. Ultros se distingue par son style artistique unique et son exploration des thèmes de la santé mentale, de la vie, de la mort et des cycles karmiques.

Le gameplay d'Ultros repose fortement sur un système d'alimentation original où manger des fruits et des parties des ennemis vaincus permet aux joueurs de gagner en puissance et d'acquérir de nouvelles compétences. Chaque consommable apporte des nutriments spécifiques et soigne le protagoniste si nécessaire.

C'est de toute beauté

Ultros propose également un système de jardinage unique, permettant aux joueurs de planter diverses graines trouvées au cours de leur aventure. Ces plantes peuvent porter des fruits pour soigner et éventuellement débloquer une amélioration durant un cycle, mais peuvent également croître pour aider à naviguer dans le monde du jeu lors du cycle suivant. Certaines plantes créent des rebords, tandis que d'autres peuvent détruire des obstacles bloquant le passage, encourageant les joueurs à exploiter ce système pour progresser plus efficacement.

Le combat dans Ultros demande aux joueurs de varier leurs attaques pour récolter des parties de corps d'ennemis de haute qualité. Les ennemis ne sont généralement pas difficiles à vaincre, permettant de combiner facilement des séries d'attaques pour les éliminer et obtenir de la viande de meilleure qualité, essentielle pour débloquer des améliorations et des capacités uniques supplémentaires.

Enfin, il faut bien admettre que le jeu est d'une beauté rare. Nous vous laissons juger avec la vidéo ci-dessus. Le PS Plus permet de profiter de tout ceci pendant 1 heure. Ensuite, libre à vous de craquer. Ou pas. Notons que sur Steam, les critiques sont très bonnes.