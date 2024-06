En ce début du mois de juin, le PS Plus a proposé plusieurs jeux de qualité à ses abonnés. On retient notamment le légendaire San Andreas via la formule Extra. Le PS Plus Premium a de son côté fait plaisir aux joueurs VR avec Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord et Walking Dead: Saints and Sinners. Ce 11 juin, place à la nostalgie sur ce palier d'abonnement, avec trois titres particulièrement marquants à leur époque.

Des jeux légendaires de la PS2 sur le PS Plus Premium

Le premier des trois nouveaux jeux du PS Plus Premium mérite bien son appellation légendaire, puisqu'il s'agit justement de Tomb Raider Legend. Sorti en 2006 notamment sur PS2, il s'agit du premier jeu de la franchise développé par Crystal Dynamics. Le studio va ensuite nous régaler en compagnie de Lara Croft avec l'excellent reboot de la licence à partir de 2013. Après le très mauvais The Angel of Darkness, Legend est en tout cas une première revisite par très réussie de la formule originale de cette véritable icône du jeu vidéo par le studio désormais bien connu.

Le second jeu disponible dès aujourd'hui sur le PS Plus Premium est une autre mascotte de l'ère PS2 : Sly Cooper and the Thievius Raccoonus. Le titre est sorti en 2002, développé par un certain Sucker Punch, plus récemment connu entre autres pour le très bon Ghost of Tsushima. Nous retrouvons en tout cas dans ce vénérable jeu Sly Cooper et sa bande, dans un style action-plateforme mâtiné de furtivité. C'est pour rappel ce premier opus qui a propulsé la franchise Sly Cooper, pour en faire une autre licence très appréciée de PlayStation. On espère d'ailleurs la revoir un jour sur PS5 ou au-delà, en plus belle forme que jamais.

En attendant le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics... © Crystal Dynamics

Retour nostalgique dans une galaxie lointaine, très lointaine

Le dernier jeu disponible aujourd'hui sur le PS Plus Premium ravira probablement les fans de Star Wars, en attendant un certain Outlaws fin août. Il s'agit en effet de The Clone Wars, sorti notamment sur PS2 en 2002 et développé par le bien connu Pandemic Studios. Ce titre se divise en deux parties : combats de véhicules et combats de Jedi aux commandes d'Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Mace Winde, dans le cadre de la Guerre des Clones de la prélogie. Ce jeu est en quelque sorte une première ébauche de ce que sera en 2004 l'excellent et cultissime Star Wars Battlefront original.