Une fois n'est pas coutume, le PS Plus Premium est à nouveau victime d'un leak, et cette fois, ça concerne une licence connue de tous. Ça va faire des heureux.

Le PlayStation Plus s'est refait une beauté l'année dernière avec l'annonce de deux nouvelles offres : les formules Extra et Premium. Pour l'un comme pour l'autre, Sony prend en charge l'annonce des jeux qui vont intégrer leur catalogue. Cependant, il arrive bien souvent qu'un gros leak se produise, et qu'on ait les noms des titres concernés avant l'heure. C'est ce qui vient de se passer avec le PS Plus Premium, et on a affaire à une production issu d'une franchise iconique.

Un futur jeu pour le PS Plus Premium a leak

Ça devient presque une habitude maintenant, le PS Plus Premium a encore été la cible d'un leak plutôt massif. Et comme toujours, il ne s'agit pas d'un jeu tout jeune. En effet, l'offre permet d'accéder à un catalogue de classiques allant de l'ère de la PS1 à PS3, jeux PSP compris. Vous l'aurez compris, ça joue à fond sur la corde de la nostalgie, et on peut dire que ça fonctionne à merveille. A l'époque, qu'est-ce qui était beaucoup adapté en jeu vidéo ? Les films Disney, Pixar, mais également... l'univers Star Wars.

Pour ne pas briser la tradition, c'est nos confrères de chez Gematsu qui nous rapportent la nouvelle. Ils ont vu que le comité de classification Taïwanais avait listé un jeu pour le PS Plus Premium : Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, sorti à l'origine en 1999 sur PlayStation 1 et PC. Eh oui, la célèbre franchise a connu bien des adaptations dans la sphère vidéoludique, et celle-ci avait fait son petit effet à l'époque (pas forcément dans le bon sens du terme pour certaines personnes).

Cela dit, il convient de prendre cette information avec des pincettes, même si globalement, ça s'est presque toujours avéré. Tant qu'il n'y a pas de confirmation officielle, il ne faut pas crier victoire trop vite. En tout cas, ce serait un bon moyen de se plonger dans le premier film Star Wars à travers un jeu d'action / aventure vous proposant d'incarner quatre personnages différents. Décidément, l'offre du PS Plus Premium se diversifie, et ça fait plaisir à voir.

Les jeux de décembre 2023 pour le PlayStation Plus

Si vous êtes abonné au service de PlayStation, alors vous n'avez sûrement pas raté la grosse nouvelle de cette semaine : Sony propose à l'ensemble des détenteurs du PS Plus un nouveau trio de jeux « gratuits ». Il sera possible d'en profiter jusqu'au 2 janvier 2024, et ça devrait vous occuper pendant cette période des fêtes de Noël. En plus, il y en a pour tous les goûts, allant de l'expérience contemplative à un jeu où on va laver tout ce qui se trouve autour de nous. Voici la liste complète :