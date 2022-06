Serons-nous aussi gâtés au lancement européen du PS Plus Premium et consorts ? Les abonnés au service japonais peuvent profiter de presque une centaine de jeux en plus.

Déçus de la liste des jeux de lancement du PS Plus Premium / Extra annoncée le mois dernier ? Tout espoir n’est pas perdu. Après un déploiement assez douloureux en Asie, notamment avec des problèmes pour les jeux rétro et pour la mise à niveau pouvant dépasser la centaine d’euros, les nouvelles offres viennent d’arriver au Japon. Et ce lancement va s’accompagner de plus de 90 jeux supplémentaires à ceux déjà connus. Mais quid de l'Europe ?

90 jeux en plus au lancement japonais du PS+

Les joueurs japonais vont être gâtés. Sony leur a ajouté presque une centaine de jeux PS4 et PS5 en plus de ceux déjà disponibles dans les premiers pays ayant accueilli le nouveau PS Plus. Et il y a quelques beaux jeux dans cette liste, dont des titres Bethesda comme Fallout 4, Doom, Prey et Wolfenstein: The New Order. On notera également la présence de The Dark Pictures Anthology, Celeste ou encore Little Nightmares. A cela s’ajoutent deux démos gratuites inédites pour des titres inconnus chez nous : Choujigen Game Neptune: Sisters vs Sisters et Shikabane Kurai no Bouken Meshi

Malheureusement, la longue liste qui suit n’est pour le moment réservée qu’aux abonnés PS Plus résidant au Japon. Cela signifie en revanche que le lancement européen pourrait lui aussi s’accompagner de nouveaux jeux PS4 et PS5 encore non annoncés. Est-ce qu’on en aura autant ? Rien n’est moins sûr. Rendez-vous le 22 juin pour en avoir le cœur net.

Liste des nouveaux jeux PS4 et PS5 du PS Plus Extra