Connaîtrait-on déjà les prochains classiques PS1 et PSP qui seront ajoutés au PlayStation Plus Premium le mois prochain ? Une gaffe de Sony le laisse clairement penser.

Le programme de juillet 2022 pour les abonnés du PS+ est entièrement connu. En plus des habituels jeux gratuits pour l’ensemble des joueurs ayant souscrit au service de Sony, de nouveaux jeux sont ajoutés au catalogue du PS Plus Premium, avec quelques titres rétro. Et l’éditeur pourrait bien avoir fait une bourde en nous révélant ceux du mois prochain.

Les jeux classiques du PS Plus Premium d'août 2022 déjà connus ?

Oh la boulette ?! A l’annonce des jeux PS4, PS5 et rétro du PS Plus Premium, la branche italienne de PlayStation pourrait avoir fait une grosse gaffe. Ce mois-ci, les abonnés de la formule la plus haute pourront en effet profiter de deux jeux PSP : No More Heroes Allowed et LocoRoco Midnight Carnival. Cependant le PS Blog italien a cité trois autres titres rétro avant de vite les retirer. De quoi laisser suggérer que ces trois jeux en question seraient la sélection de classiques d’août 2022. Si c’est réellement le cas, ça s’annonce plutôt prometteur.

Parmi les trois jeux listés, on retrouve un grand absent du catalogue réclamé par les fans : Dino Crisis. Aux côtés du classique de la PS1 de Capcom, deux titres PSP : Soulcalibur Broken Destiny et Ridge Racer 2. Une sélection qui ferait sans doute des heureux en attendant que le catalogue de jeux rétro ne gonfle au fil des mois. Leur arrivée au PS Plus Premium en août 2022 reste cependant à prendre au conditionnel, mais une telle erreur n’arrive jamais pour rien. Si ce n’est pas le moins prochain, ces trois classiques semblent clairement préparer leur arrivée sur le PS+. Réponse dans les semaines qui viennent.