Le PS Plus Premium vaut-il vraiment le coup ? Selon certains de ses abonnés non. Plusieurs personnes ayant souscrit à la formule la plus chère ont exprimé leur déception voire leur colère.

Deux mois après le lancement des nouvelles formules du PS Plus, la grogne commence à monter chez les abonnés. Si les nouveaux jeux ajoutés sont d’excellente facture pour l'instant, certains estiment que Sony ne tient pas l’une de ses promesses pour le PS Plus Premium.

Les abonnés déçus du PS Plus Premium

Fin juin, Sony lançait enfin sa réponse au Xbox Game Pass. Déclinée en trois formules, cette nouvelle version du PS Plus s’appuie sur une offre plus chère comprenant une demande de longue date : des jeux rétro. Au lancement du PS+ Premium, quelques-uns étaient disponibles au catalogue, mais certains abonnés trouvaient que certains grands classiques manquaient à l’appel. L’éditeur japonais les a rapidement rassurés en stipulant que de nouveaux titres rétro arriveraient chaque mois. En juillet, quelques jeux PSP sont en effet venus se greffer à l’ensemble sauf que ce mois-ci ... rien.

La semaine dernière, PlayStation levait le voile sur les jeux PS Plus Extra & Premium d’août 2022. Un joli programme certes, avec la quasi intégralité des jeux Yakuza ou encore Dead by Daylight, mais aucun classique à l’horizon. L’annonce a laissé perplexe nombre d’abonnés et la grogne commence à monter chez certains. Il suffit en effet de parcourir les forums Reddit et surtout les réponses Twitter pour voir que les membres du PS Plus Premium s'interrogent sur l’intérêt de payer un supplément pour des classiques et des versions d'essais quand il n’y a pas de nouveaux mensuellement.

Des nouveaux jeux classiques bientôt ?

« Où sont les classiques ? Pourquoi je paie un supplément ? » demande un internaute à la marque sur ses réseaux sociaux. « J’ai vraiment du mal à voir l’intérêt de garder un abonnement Premium quand je peux juste passer à la formule Extra. Les jeux classiques et les démos n’en valent pas vraiment la peine » explique une joueuse sur Twitter, tandis qu’un autre estime « qu’à ce stade, ils devraient juste abandonner le PS Plus Premium ».

Évidemment, Internet étant ce qu’il est, on ne partage que les messages les plus édulcorés. Une bourde de PlayStation Italie et des fuites du PS Store laissent pourtant envisager que Sony prépare le terrain pour de nouveaux classiques. Le service n'ayant été lancé il n'y a que deux mois, il faudra encore attendre pour savoir si c'est un simple écart, ou si le rythme des mises à jour des jeux rétro ne sera pas aussi régulier que promis.