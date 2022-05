C’est une fonctionnalité particulièrement appréciée des joueurs PlayStation : les trophées. A l’annonce de l’arrivée des jeux rétro au PS Plus Premium une question restait en suspens : est-ce qu’ils auront des trophées ? On a enfin la réponse.

Excellente nouvelle pour les chasseurs de trophées. Alors que l’annonce officielle de la liste des jeux rétro du PS Plus Premium laissait penser le contraire, les titres PS1, PS2, PS3 et PSP qui accompagneront le lancement des nouvelles offres pourront bien avoir des trophées.

Des trophées pour les jeux rétro du PS Plus Premium

C’est Bend Studio qui a lâché le morceau sur Twitter. Les créateurs de Days Gone ont confirmé que Syphon Filter comprendra des trophées (et au pluriel s’il-vous-plaît) lors de son arrivée sur le PS Plus Premium. Cerise sur le gâteau le classique de l'infiltration aura également un Platine. Le studio met alors fin à l’une des grandes interrogations des fans : oui les jeux rétro pourront avoir des trophées.

Néanmoins, cette annonce ne garantit pas que tous en auront. Il est fort probable que cette fonctionnalité soit au bon vouloir des développeurs. Il ne serait cependant pas surprenant que les jeux first-party du line-up du PS Plus Premium incluent ces petites récompenses numériques, particulièrement appréciées des joueurs et surtout des chasseurs de trophées. Ce sera peut-être l’occasion de redécouvrir les jeux d’antan sous un nouveau jour en accomplissant des actions spécifiques ou en trouvant des secrets.

Et vous ? Que pensez-vous de l'inclusion des trophées aux jeux rétro du PS Plus Premium ?