Le PS Plus Premium régale ce mois-ci et plein de nouveaux jeux sont désormais disponibles pour les abonnés. Il y a de quoi voir venir et de passer beaucoup de temps devant la console.

Le mois de juin apporte une nouvelle sélection de jeux pour les abonnés PS Plus Premium, avec une variété d'expériences immersives. Le PS Plus Premium, la formule d'abonnement la plus complète de PlayStation, continue d'enrichir son catalogue pour offrir toujours plus de valeur à ses membres. Voici un aperçu des nouveaux titres disponibles dès aujourdhui (le 6 juin). Pour une fois, PlayStation a décidé de diluer ses sorties sur le mois.

La fête aux jeux VR sur le PS Plus Premium

Disponible le 6 juin sur le PS Plus Premium on note Ghostbusters Rise of the Ghost Lord qui plonge les joueurs dans une aventure où ils doivent affronter des esprits et des créatures surnaturelles. Ce jeu d'action-aventure propose une histoire originale dans l'univers bien-aimé des Ghostbusters, avec des graphismes immersifs et un gameplay assez sympathique.. Les abonnés PS Plus Premium peuvent profiter de ce titre sans frais supplémentaires, ajoutant une expérience riche et humoristique à leur bibliothèque de jeux. Le titre est évidemment entièrement VR.

On peut aussi citer la disponibilité de Walkabout Mini Golf, également disponible le 6 juin pour les abonnés PS Plus Premium, qui offre une expérience de golf miniature unique et amusante. Ce jeu propose des parcours variés et créatifs, chacun avec ses propres défis et obstacles. Les joueurs peuvent profiter du mode solo ou se mesurer à des amis en multijoueur pour des parties compétitives. Grâce à l'abonnement PS Plus Premium, les joueurs peuvent découvrir ce jeu sans coût additionnel.

Beaucoup de VR

Les amateurs de rythme et de musique découvriront aussi Synth Riders, un jeu VR disponible à partir du 6 juin. Ce jeu de réalité virtuelle offre une expérience musicale où les joueurs doivent suivre le rythme et toucher des cibles en harmonie avec la musique. Avec une variété de genres musicaux et des niveaux de difficulté ajustables, Synth Riders propose une expérience immersive. Car la fête ne se termine jamais il y a aussi Before Your Eyes, disponible le 6 juin, un jeu narratif qui utilise la technologie de suivi oculaire pour raconter une histoire interactive.

Enfin, les fans de l'univers de The Walking Dead pourront découvrir The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2 sur le PS Plus Premium. Ce jeu de réalité virtuelle propose une expérience de survie dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. Les joueurs doivent naviguer dans un New Orleans ravagé, faire des choix et se battre pour leur survie.

Les jeux en question :