Les jeux PlayStation Plus sont disponibles dès maintenant. Ce mois-ci, l’ensemble des abonnés peut mettre la main sur un trio des plus intéressants. Les amateurs de FPS pourront se défouler avec Call of Duty Cold War, ceux qui préfèrent les expériences plus horrifiques peuvent (re)découvrir Alan Wake dans sa version remasterisée, quand la production indépendante Endling Extinction is Forever vient apporter un peu de douceur. Les membres du PS Plus Extra & Premium auront en plus quelques ajouts au catalogue dans le courant du mois. En attendant leur annonce, ceux qui ont craqué pour la formule la plus élevée peuvent essayer un nouveau jeu gratuitement.

Une nouvelle démo pour les abonnés PS Plus Premium

C’est l’un des petits avantages exclusifs au PS Plus Premium. L’offre la plus fournie du service propose aux joueuses et aux joueurs de tester gratuitement des productions de tout calibre le temps de quelques heures. Cela va d’exclusivités PS5 comme TLOU Part 1 et God of War Ragnarok, aux jeux de développeurs tiers comme A Plague Tale Requiem et Cyberpunk 2077, en passant par des titres de moins grande envergure.

Il y en a franchement pour tous les goûts. Un petit plus qui permet en général de se faire une bonne idée des jeux en question, les démos étant plus longues qu’à l’accoutumée. Bon à l’exception d’Hogwarts Legacy, dont l’essai de 75 minutes était à peine assez long pour passer le prologue. Pas de problème avec la nouvelle démo du PS Plus Premium, qui n’est autre que The Callisto Protocol. Le nouveau jeu du créateur de Dead Space avait divisé la presse et les joueurs à son lancement. En ligne de mire, son gameplay, sa durée de vie, sa difficulté, mais aussi sa ressemblance avec le premier bébé de Glen Schofield qui n’était pas au goût de tous.

The Callisto Protocol à essayer dès maintenant

Pour autant, le studio lance un nouveau DLC qui s’est accompagné d’une grosse mise à jour. A cette occasion, The Callisto Protocol se laisse approcher aux membres du PS Plus Premium sous son meilleur jour, le temps d’un essai gratuit d’une heure. Vu que la campagne dure 10 heures tout au plus, ça sera suffisant pour avoir un aperçu concret du survival horror.

Pour mémoire, le jeu prend place 300 ans dans le futur. Victime de son destin, Jacob Lee est envoyé croupir dans le pénitencier situé sur Callisto, une lune de Jupiter. Mais un jour, la prison est plongée dans le chaos et les détenus commencent à se transformer. Côté gameplay, vous retrouverez presque tout ce qui fait le sel de Dead Space. Des créatures terrifiantes, une arme gravitationnelle, un arsenal varié, un environnement mis à contribution, des démembrements, du sang, du gore et une ambiance prenante. Si vous hésitiez à le prendre, l’essai gratuit du PS Plus Premium vous permettra peut-être enfin de faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre.