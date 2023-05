Les jeux du PS Plus de juin 2023 ne sont pas encore connus, mais l'un d'entre eux viendrait de dévoiler son identité. Un jeu méconnu pour certains et totalement culte pour d'autres.

À l'heure où ces lignes sont écrites, ce n'est qu'une question de jours avant que la liste des jeux offerts au PS Plus du mois de juin 2023 ne soit dévoilée. C'est devenu une norme à chaque fin de mois désormais. Mais il arrive parfois que les titres fuient sur la toile un peu avant. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui avec l'un des jeux classiques qui serait attendu pour le mois de juin. Ou possiblement un peu plus tard.

Un jeu classique du PS Plus Premium déjà leaké ?

Il s'agit ici d'un jeu classique, à destination du PS Plus Premium. La formule ultime de l'abonnement qui permet d'avoir accès à tous les catalogues de jeux de Sony. L'un d'entre eux est justement consacré aux jeux rétro porté sur PS4 et PS5. D'après le site PS Deals, qui n'en est pas à sa première découverte dans le genre, l'un des prochains jeux PS1 offerts serait Herc's Adventure. C'est en tout cas ce qu'il ressort des données capturées sur le PlayStation Store.

Herc's Adventure est un jeu relativement méconnu dans lequel on peut incarner plusieurs héros mythologiques comme Hercule. Sous la forme d'un hack'n slash, on doit alors parcourir plusieurs niveaux labyrinthiques. Si beaucoup de joueurs ignorent absolument tout de ce jeu, la plupart de ceux ayant mis la main dessus semblent avoir apprécié l'expérience. Pour beaucoup, il fait même partie de ces jeux cultes complètement passés sous les radars.

Via PlayStation Store - repéré par Gematsu

Un jeu PS1 assez difficile et atypique

Herc's Adventure se présente comme un jeu d'action-aventure particulièrement difficile où la mort n'est pas synonyme de fin de prime abord. Tomber, se relever pour mieux sauter, c'est un peu la devise. Herc's Adventure peut être perçu comme l'un des ancêtres des roguelites et autres souls-like actuels.

D'ailleurs, le jeu dispose d'une mécanique de gameplay assez drôle qui vous permet de revenir à la vie en cas de trépas. Lorsque votre héros mord la poussière, il est envoyé dans les limbes et devra s'en extirper en affrontant une horde de démons. Chose qui peut rapidement devenir une routine.

Il ne reste plus qu'à patienter un peu pour voir si Herc's Adventure sera, ou non, confirmé parmi les prochains jeux du PS Plus Premium. Sony devrait d'ailleurs renforcer son offre au fil des prochains mois avec de nouveaux titres qui, on l'espère, seront un poil plus nombreux et/ou populaires. Actuellement, le PlayStation Premium a du mal à convaincre et beaucoup de jeux très attendus manquent encore à l'appel. Pourtant, les anciennes machines de PlayStation avaient de sacrées pépites dans leurs catalogues.

Et vous, Herc's Adventure ça vous branche ? Qu'attendez-vous du PS Plus Premium pour 2023 ?