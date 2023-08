Le PlayStation Plus Premium fait une petite surprise à ses abonnés avec un tout nouveau jeu à tester gratuitement. Un petit plus qui ne se refuse pas.

Lorsque l’on pense aux nouveaux abonnements du PlayStation Plus Extra et Premium, on pense tout de suite aux catalogues de jeux similaires au Xbox Game Pass. Des dizaines et des dizaines de titres en libre accès qui, chaque mois, accueillent des nouveautés pendant que d’autres cèdent leur place, ce qui assure un flux constant de sang frais. Mais ce que l’on a parfois tendance à oublier, c’est que le PS Plus Premium lui offre d’autres avantages, dont la possibilité d’essayer quelques jeux supplémentaires.

Plus que des démos, ces versions d’essai proposent une ou plusieurs heures de jeux et permettent de se faire la main. En cette fin de mois d'août à la météo capricieuse, le PlayStation Plus Premium ajoute une nouvelle version d’essai à sa bibliothèque et propose donc un nouveau jeu à essayer gratuitement à tous ses abonnés. Comprenez donc que si vous êtes abonnés au PSPlus Premium, vous n’avez absolument rien à débourser de plus que votre abonnement. Comme ça, c’est clair.

Une nouvelle démo pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Ce nouveau jeu, c’est Townsmen VR, un jeu de gestion sur PSVR 2 qui vous met dans la peau d’une entité toute-puissante qui doit veiller au bon développement d’une civilisation. Dans les faits, on doit développer de petits villages en gérant la populace, les constructions ou encore les commerces. S'assurer de la sécurité des habitant, jouer avec les éléments et la météo ou encore gagner de petits guerres et survivre aux raids ennemis.

Sous ses airs simplistes, Townsmen VR cache en réalité un jeu plutôt profond et bien ficelé qui, avec la VR, offre une immersion à tous les instants. Tout est souvent plus marrant en réalité virtuelle et le nouveau casque de Sony fait très largement le boulot de ce côté-là. Déjà dispo depuis un petit moment déjà Townsmen VR a su se trouver un public et, surtout, s'avère être un jeu particulièrement apprécier par les joueurs VR. Sur Steam par exemple, les retours sont très bons.

Notez par ailleurs que ce mois-ci, en plus de cette nouvelle version d’essai de Townsmen VR, les abonnés au PlayStation Plus Premium et Extra pourront profiter de pas moins de 14 nouveaux jeux dans leurs catalogues, dont deux sorties day one tandis qu’une poignée d’autres titres est offerte via le PS Plus Essential. Peu importe l’abonnement donc, il y a de quoi faire sur PS5 ce mois-ci, et c'est sans compter les sorties de jeux d'aout.

Et vous, à quoi vous jouez en ce moment ?